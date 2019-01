​Adrián Zela sufre segundo robo en una semana

Adrián Zela sufrió segundo robo en una sola semana, hace unos días el zaguero de Deportivo Municipal fue despojado de sus artículos personales por un par de sujetos con arma de fuego y ahora la joyería de su familia ubicada en el corazón de Miraflores ha sufrido la misma suerte.

Roban joyería

Defensa del Deportivo Municipal no se puede concentrar de lleno en la pretemporada edil, su joyería llamada Diamante Perú fue invadida por la delincuencia tras confirmarse el robo por parte de la policía nacional.

Adrián Zela renovó con ‘Muni’ por toda esta temporada, el defensa reconoció que el club tiene la valla alta por la campaña que realizó el año pasado, pero confía en seguir peleando las primeras casillas.

'Bajé de mi carro, a penas he cruzado la calle viene un auto que se mete como si se fuese a estacionar en un garaje. Mi reacción fue irme hacia la pared, levantar los brazos y pedirles calma que iba a cooperar. Luego baja otra persona y me apunta en la cabeza y el otro en el estómago. Sentí que igual me iban a meter un balazo porque me seguían apuntando, a pesar de ya no tener nada', declaró hace unos días Zela tras el primer asalto.