Administrador de la 'U' deja entrever que Nicolás Córdova podría irse

El administrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno tras la última semana intensa que vivieron los jugadores y comando técnico del club dejó entrever que el chileno Nicolás Córdova podría irse dependiendo de los resultados.

"El profe Córdova tiene nuestro respaldo, aunque no sé qué decisión pueda tomar él. Eso va a depender de los resultados que se vayan a dar, pero él ya sabe de nuestro respaldo. Sin embargo, también hay que ser realistas y tener en cuenta que el fútbol es cambiante", señaló el directivo crema.

¿Le quitan los puntos a Universitario?

Con respecto a la supuesta resta de puntos a Universitario, Carlos Moreno sostuvo que ese tema solo son "rumores".

"Hemos hecho nuestras averiguaciones y no hay ninguna sanción, hasta donde tenemos entendido. Lo que han dicho es solo un rumor, la Comisión de Licencias no ha sesionado en los últimos días. Sin embargo, ellos ya tienen una sesión programada y pueden hacerlo ahí, aunque eso dependerá del presidente. Por ahora es solo un rumor y creo que no es casualidad que lo suelten a puertas del duelo ante Huancayo", concluyó Moreno.

