ADFP: Último clásico del año corre el riesgo de jugarse sin público en populares

¿Qué está pasando en el fútbol peruano? El vicepresidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), Héctor Ordóñez, alertó que el último duelo del año entre Alianza Lima y Universitario de Deportes corre el riesgo de jugarse sin populares (Sur y Norte) en caso el cuadro íntimo no cumpla los requisitos impuestos por la Comisión Antiviolencia.

"Ambos equipos fueron sancionados con 3 partidos sin populares y, en la resolución, se determinó que si no cumplen una serie de requisitos, no podrán jugar con ambas tribunas. Alianza Lima va a tener el clásico de local en noviembre y se les ha informado que si no cumplen una serie de exigencias que están claramente establecidas, no podrán jugar con ambas populares", comentó Ordóñez para radio Ovación.

El directivo de la ADFP analizó la actualidad de la FPF. "He visto una campaña mediática muy fuerte para que se derogue la Ley de Fortalecimiento y, por parte de Matute, hemos visto métodos para meternos miedo. Dice que la FIFA nos va a desafiliar y sancionar, incluso han traído a una persona de CONMEBOL", comentó

"Esto está perjudicando el trabajo natural de Juan, que es el venía haciendo durante los últimos años. Si no fuera por Villavicencio, el campeonato ya habría colapsado", concluyó Héctor Ordóñez.

