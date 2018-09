​ADFP se pronuncia tras invasión evangélica al estadio de Alianza Lima

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional también se pronunció tras los hechos de violencia generados en la explanada del estadio de 'Matute' entre hinchas de Alianza Lima e integrantes de la iglesia evangélica El Aposento Alto. Hugo Duthurburu, titular de la ADFP, fue entrevistado en RPP sobre el espinoso tema.

ADFP se pronuncia

'No me quiero adelantar, esperemos que no pero es un tema que vamos a evaluar acabando el día. Esperemos que Alianza Lima recupere la explanada, sin ellos será complicado jugar en Matute. Puede darse un tema de tensión en los próximos días o el tema puede quedar allí, vamos a evaluar', apuntó el vocero de la ADFP.

Lo sucedido en el estadio de Alianza Lima dejó al menos tres detenidos y un herido, producto de los golpes que se dieron con maderas los unos a los otros. En medio de los gases lacrimógenos lanzados por los agentes, para dispersar a ambos grupos, la policía desalojó el recinto y envió a ambos grupos a las calles cercanas.

Los disturbios sumaron un nuevo capítulo al litigio que protagoniza Alianza Lima y la Iglesia Cristiana Mundial El Aposento Alto, liderada por el pastor Alberto Santana, un polémico personaje que ha sido cuestionado por sus declaraciones homofóbicas y su apoyo abierto a la líder opositora Keiko Fujimori. Como se recuerda El Aposento Alto ya había anunciado hace casi un año su objetivo de adquirir el estadio Alejandro Villanueva para convertirlo en su sede principal, que acoja a los 20.000 feligreses que dice tener en el país.