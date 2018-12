ADFP revela su postura sobre posible descenso de 4 clubes para el 2019

Aún no ha quedado definido -del todo- el formato para el Torneo Descentralizado 2019. Eso sí, la ADFP no está dispuesta a permitir que para el próximo año sean 4 los clubes que desciendan.

Así lo hizo saber el directivo de la asociación, Martín Ojeda:"Nuestra política todo el año ha sido de 'puerta abierta', nos hemos reunido y analizado para que se respeten algunos puntos. Hemos tenido algunos acercamientos con la FPF, porque el señor Lozano se ha mostrado más abierto y deberíamos tener respuesta a más tardar el 04 de enero. Queremos que se respeten los 5 extranjeros y que bajen solo 2 equipos este año", señaló para Radio Ovación.

La postura de la ADFP es firme, no permitirán de ninguna manera que sean 4 los clubes que vayan a la baja tras ser 18 los equipos que participen del campeonato en el 2019: "Ellos mismos se han dado cuenta de este error, de su ambición, no vamos a aceptar que bajen 4 y se produzca ese absurdo y si quieren subsanar ese error de esa forma, no lo vamos a aceptar", finalizó respecto a este tema.

