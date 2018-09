ADFP culpa a “inseguridad ciudadana” por violencia en Matute

El presidente de la ADFP, Hugo Duthurburu se tomó unos minutos para conversar con este diario tras los incidentes ocurridos en el partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la tercera fecha del Torneo

"El tema es muy simple. El partido era con una sola hinchada. En ese contexto el equipo organizador lo que hace es no entregarle entradas ni venderle de manera oficial a los fanáticos de Sporting Cristal. Eso no impide que cualquier hincha de ese equipo vaya y compre su entrada. No hay forma de controlar eso. La persona va compra su entrada y nadie tiene un escanear para saber de qué equipo es. Por lo cual, puede entrar una cantidad de personas al estadio y de momento hacer revuelo e hinchar por el equipo contrario. Al ser un partido de hinchada única lo que tiene que hacer la Policía Nacional es retirar a los hinchas que no le competen estar en el estadio y eso es lo que sucedió según tengo entendido", fueron las primeras declaraciones del directivo a EL BOCÓN.

Luego, el directivo se pronunció sobre lo que pasó a las afueras de Matute: "No hay que confundir las cosas. Lo que suceda a 500 metros es un tema de seguridad ciudadana. El tema de la hinchada es que la policía debió sacarlos como creo que sucedió. Lo que pasó afuera es un tema deplorable dentro de lo que es la inseguridad ciudadana que vive el país. Estamos viviendo momentos duros de inseguridad que se pronuncia de diferentes maneras. Los vándalos se pronuncian con distintas acciones".

Con respecto al tema de seguridad en el estadio, Hugo Duthurburu, presidente de la ADFP dijo lo siguiente: "La cantidad de efectivos policiales que determina la Policía Nacional, que es la entidad competente para una determinada actividad lo determinan ellos. En ese contexto no estoy quitándole responsabilidad a los clubes, sino estoy siendo objetivo. En consecuencia, si fueron pocos efectivos, es un tema de ellos. Lo que a mi si me preocupa y sorprende, es que tiene que haber una explicación sobre cuál fue el motivo para que la Policía Nacional se retire del estadio dejando sin seguridad a 30 mil personas. Vamos a pedir una explicación para saber que autoridad tomó esa decisión. No se si policía, Fiscalía, pero alguien tomó la decisión que los efectivos se retiren del estadio. Ese es el motivo por el cual el árbitro y comisario deciden suspender el partido, que me parece prudente. Pero yo voy al fondo y ellos tienen que dar una explicación coherente, porque ahí pudo ocurrir una desgracia. Él que suspendió tiene que ser consciente que expuso la vida de 30 mil personas".

Finalmente, si la ADFP castigará a Alianza Lima haciendo que no juegue con hinchas para lo que resta del Clausura por lo sucedido este domingo,el directivo dijo lo siguiente: "Nosotros no somos autoridad para decidir que un partido se juegue a puertas cerradas. La única autoridad para tomar una decisión que se juegue sin público porque no hay garantías es la ONAGI, que se basa a través del informe que pueda otorgar las garantías en base a los informes respectivos", enfatizó Hugo Duthurburu a EL BOCÓN.

