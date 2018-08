​Anuncian sanción para Benincasa y Quevedo tras pelea en el clásico

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) hizo oficial la sanción para Horacio Benincasa y Kevin Quevedo tras haber provocado una gresca tanto dentro como fuera de la cancha durante el clásico del fútbol peruano protagonizado el último fin de semana en el estadio Nacional entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Anuncian sanción para Benincasa y Quevedo

El problema continúo fuera de la cancha, cuando se iban a los vestuarios también tuvieron un encontrón, donde incluso Kevin Quevedo llegó a poner la mano en la cara de Horacio Benincasa, es por eso que la ADFP vio correcto imponerles dos jornadas de castigo a cada uno.

Con esto Horacio Benincasa queda fuera de los partidos que Universitario de Deportes disputará ante Deportivo Municipal y Real Garcilaso. Mientras que Kevin Quevedo se perderá los choques de Alianza Lima contra Ayacucho FC y Sport Huancayo.

Finalizado el entrenamiento de Alianza Lima post clásico, Kevin Quevedo tuvo la deferencia con este medio para hacer su descargo. 'Benincasa me jala de mala manera y yo reacción. Debo admitir que sí le di y el árbitro estaba cerca. Para mí, Páucar entra a la mala y me deja el cuerpo. Luego me descontrolé un poco porque Benincasa me dijo algunas cosas que no me gustaron. Me quedé con bronca porque entré a hacer mi partido y sentía que podía dar más, pero al final me fui expulsado. Por el golpe, aún me duele la garganta al momento de pasar la comida', señaló el blanquiazul.