Adán Balbín: "En la 'U' no he tenido muchas oportunidades"

Adán Balbín no solo cumple su función de marcar a cabalidad, sino también se preocupa por ir al ataque y hacer goles. El central de Universitario de Deportes alcanzó su mejor rendimiento en 2011, cuando jugaba por la selección peruana y la rompía en la Copa América, pero las lesiones lo alejaron de ese escenario que hoy intenta recuperar en base a trabajo.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

A sus 31 años, Balbín conversó en exclusiva con EL BOCÓN y habló sobre su nuevo técnico Nicolás Córdova, el presente del cuadro crema, la realidad de la bicolor tras disputar el Mundial Rusia 2018 y sus deseos de enfundarse nuevamente la Blanquirroja, como en sus mejores épocas.

¿Qué impresión te dejó el trabajo del profesor Córdova en la ‘U’?

Vamos trabajando casi tres semanas con él. El grupo se encuentra contento trabajando a su lado, pensando en el reinicio del Apertura para salir del incómodo momento en el que estamos.

Dicen que se apoya mucho en la tecnología...

Así es. Utiliza mucho el drone, que se encarga de ver todos los movimientos que realizamos a diario. Luego vemos en una televisión qué fallas tenemos para poder mejorar. El profesor también trabaja mucho en la posesión de balón.

Un triunfo ante Sport Huancayo sería un buen inicio para salir del mal momento...

Con el nuevo técnico estamos trabajando para salir de eso. Tenemos que empezar a ganar ante Sport Huancayo y con eso el equipo agarrará más confianza.

Pero sumar en la altura es complicado...

En la situación que estamos tenemos que salir mentalizados en ganar en cualquier cancha. Huancayo es una ciudad difícil por la altura, pero si queremos salir de esto, tenemos que ganar todos los partidos que restan del Apertura.

El tema de la selección peruana, ¿te gustaría volver a ser llamado?

Todo depende del momento en el que te encuentres en tu equipo. Si estás en un buen momento, no interesará la edad y tendrás las puertas abiertas siempre. Lamentablemente, a la ‘U’ le va mal y yo tampoco he tenido muchas oportunidades, y eso hace que pierdas distancia de ser convocado.

¿Qué opinas del desempeño de los seleccionados en Rusia 2018?

Es un lindo grupo el que fue al Mundial. Yo he estado en la Copa América 2016 de los Estados Unidos y en algunos partidos de Eliminatorias. Las lesiones me alejaron de seguir con ellos, pero si no hubiese pasado eso, quizás habría estado con ellos en el Mundial. Los chicos lo dejaron todo en la cancha y compitieron a buen nivel. Servirá de experiencia para lo que se viene.

¿Crees que Ricardo Gareca debe seguir como técnico?

Sí, claro. Él ha hecho un gran trabajo con la selección peruana. Además, ya formó un grupo con el que tenemos para luchar en las Eliminatorias para Qatar 2022, donde la obligación es ir nuevamente al Mundial. Él es idóneo para conseguir a los jugadores que reemplazarán a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán por el tema de edad.

¿Qué impresión te dejó Gareca durante el tiempo que trabajaste con él?

Es un técnico muy pegado al jugador. Nos habló mucho y, además, trabaja dentro del campo de manera muy táctica. Nos ayuda y prevé de situaciones que pueden suceder en el transcurso del partido. Lee muy bien cada partido.

¿Algo más que te dejó el ‘Tigre’ en lo personal?

Confianza en uno mismo. Como te digo, a todos nos dio orden en nuestra posición y eso se vio reflejado en los resultados que tuvo al mando de la bicolor.

¿Qué mensaje le dirías al hincha de Universitario?

Que no deje de asistir al estadio. Su presencia es muy importante tanto en lo emocional como en lo económico. Ellos sabían que iba a ser difícil porque no podíamos contratar jugadores al inicio y la única manera de salir adelante es estar todos unidos.///