Actor de la serie 'Misterio' aclara sobre su supuesto hinchaje por Universitario

En el 2005, una serie se hizo muy popular en el Perú, pues trataba sobre la vida de un líder de la principal barra de Universitario de Deportes (Trinchera Norte): 'Misterio', que fue interpretado por el actor Pietro Sibille. Si bien ha actuado en muchas más películas, Sibile es muy recordado por el papel que desempeñó en esa historia.

No obstante, contrariamente a lo que muchos creían, el artista peruano no solo confesó que no es hincha de la 'U', sino que además aseguró que no le gusta el fútbol. Sí, así como lo lee.

"Siempre lo digo cuando alguien me para en la calle. La gente asume que soy de la 'U', pero yo me apresuro en dejarles en claro que no soy de la 'U'. Me encanta defraudar a mis fans", dijo en Radio Capital.

Pietro Sibille también detalló todo lo que tuvo que hacer para poder encarnar a Percy Rodríguez, el verdadero nombre del fanático crema en el que se inspiró el libro de Aldo Miyashiro y del que se luego se basó la serie.

"Me empapé de todo el mundo de la barra, conviví en esa época con la gente de Trinchera Norte, a través de Aldo Miyashiro, quien tenía los contactos. Fue una experiencia riquísima y muy intensa porque no es fácil convivir un mes en el cubil", aseveró.