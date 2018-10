Su equipo perdió, está cerca del descenso pero él piensa en la Sudamericana

Su equipo no está del todo salvado del temible y acechante fantasma del descenso, acaba de perder un partido clave ante un rival directo, pero él se lamenta más porque sus chances de llegar a un torneo internacional han disminuido. Hablamos de Guillermo Esteves, entrenador de la Academia Cantolao. "Perdimos la chance de estar más cerca de la Copa Sudamericana", dijo al finalizar el compromiso ante la 'Misilera'.

La noche de este sábado, el 'Delfín' cayó 3-1 ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau y se quedó con 44 puntos en la tabla acumulada, lo que no le permite respirar tranquilo y sentirse del todo librado de la baja.

De hecho, el penúltimo de la tabla, que es Unión Comercio, solo está a tres unidades de alcanzarlo. De ahí, hay cuatro equipos más que también están en zona roja y que en cualquier momento podrían pasarlo en la tabla de posiciones.

Universitario, por ejemplo, ya alcanzó a la Academia Cantolao. Sport Boys está a un punto, mientras que Ayacucho FC y Sport Rosario están a dos unidades. Para variar, en la próxima fecha el 'Delfín' tendrá que visitar a Sporting Cristal.

Si bien no es criticable que un equipo piense en grande y no solo en salvar la baja, ¿no sería mejor que se enfoque en el objetivo más inmediato que es asegurar la permanencia? ¿Por qué distraer a sus jugadores con una meta que no es tan prioritaria como evitar el descenso?