Abel Lobatón fue por varios años una de las figuras de nuestro variopinto fútbol peruano. El ex jugador de Universitario de Deportes, Sport Boys y Cienciano, que también pasó por la selección peruana, lleva ya tiempo de retirado y en esta ocasión reapareció para hablar de todo un poco en una entretenida entrevista con el diario Trome. El popular “Murciélago”, quien fuese también campeón de la Copa Sudamericana con Cienciano en el 2003, habló de su gusto por el whisky, del dicho de “billetera mata galán” y de que estuvo a punto de casarse por tercera vez. Además, también cuenta una anécdota con el fallecido Kukín Flores.

Abel Lobatón es consultado sobre la fama y el dinero, a lo que el exfutbolista responde: Al principio ayuda, después estorba y al final molesta. Hacemos lo que queremos, nos pagan por eso, pero no podemos gastar el dinero como todos. Con ellas se cumple que ‘billetera mata galán’.

El ex delantero también cuenta cómo es que surgió la chapa de “Murciélago”. “Jugaba en Lawn Tennis y concentrábamos en el ‘María Angola’...Me paraba en la puerta del hotel hasta tarde y el profesor Carlos Daniel Jurado decía que salía de noche como los murciélagos”, cuenta el goleador.

Abel Lobatón fue pareja de Melissa Klug, expareja de Jefferson Farfrán.

Descubrió el whisky a los 30

Cuando es preguntado si llegaba a las concentraciones con tufo, el “Murciélago” es contundente: Nunca tomaba, recién a los 30 años probé whisky y me gustó.

Finalmente, entre otras curiosidades, Abel Lobatón cuenta una anécdota del fallecido Kukín Flores. Jugábamos en Inti Gas, Edgar Ospina era el técnico y entrenábamos en el ‘Cultural Lima’. El profesor le había dicho al presidente del club que no quería a Carlos. Ese día yo lo llevaba a la práctica. Iba pensando y yo le decía: ‘Por favor, conversa tranquilo, no hagas escándalo’. Me respondía: ‘Sí Abelito, tienes razón’. Bajó del auto, vio a Ospina y lo rellenó de puñetes.

LEE ADEMÁS

-Muere Miguel Miranda, exarquero de Perú a los 54 años

-Beto Ortiz sobre Melissa Peschiera: “Está donde está porque es una señora simpaticona, que televisa bien”

-Bono Escolar 2021, LINK: Consulta vía RUT si puedes cobrar hoy