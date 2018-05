Descentralizado podría suspenderse tras el Mundial de Rusia 2018

El directivo de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), Martín Ojeda, aseguró que si la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no cede al diálogo con los clubes de primera división, el campeonato podría paralizarse cuando termine la participación de la selección peruana en Rusia 2018.

"Por un tema de respeto los clubes van a esperar que termine el mundial y apenas acabe la participación de Perú, el reinicio del campeonato local está en riesgo, porque no somos fantoches. No nos vamos a vender por un plato de lentejas. Que no suceda lo que pasó alguna vez cuando un expresidente de FPF invitó a Huampaní a dirigentes de clubes, donde habían chicas muy alegres, un día antes de una elección", dijo Martín Ojeda en Ovación.

Muy molesto

El directivo criticó el manejo de la FPF y además señaló algunos nombres. "No necesariamente tienes que ser un Stalin o Hitler para ser un dictador, pero la FPF se ha vuelto un búnker, donde periodistas y directivos tenemos que hacer cola para ingresar. ¿Qué oculta el señor Oviedo? Uno tiene que ser humilde, si se ha llegado al mundial es por el esfuerzo de muchas personas. Hay personas que por cierto cargo está llena de soberbia como el señor Matute, que no quiere dialogar con los clubes; su cargo es momentáneo, no es un mecenas, ni la última coca cola del desierto.

"Respeto al señor Oblitas, Villavicencio; no soy de personalizar, pero el tema del señor Maggi en el tema de licencias deja mucho que desear, cuando de manera no ética filtró información y lo han blindado, es una burla", añadió.