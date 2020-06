Delegado de Alianza Lima: “Acá no estamos pensando en proponer que los clubes empiecen de cero puntos”

Faltan aproximadamente dos meses para que se pueda dar el reinicio de la Liga 1, un campeonato que se vio paralizado por la pandemia del Coronavirus como tantos otros torneos en el mundo. Desde Alianza Lima, su delegado, Tito Ordóñez, se pronunció respecto al regreso del campeonato peruano.

“La prioridad para todos es la salud, en eso no hay discusión para nadie y como tal todos tenemos que cuidarlos. Sin embargo, existen obligaciones y todas las actividades se tienen que reactivar y el fútbol no tiene que ser la excepción, más aún que este deporte mueve casi 500 mil millones de euros en el mundo. Por ello, considero que la fecha tentativa para que se reinicie la Liga 1 es la última semana de julio o la primera semana de agosto, mientras que los entrenamientos deberían iniciarse el 15 de junio para que los jugadores tengan el tiempo necesario para realizar un buen acondicionamiento físico”, comentó Ordóñez en Radio Ovación.

De otro lado, comentó que en Alianza Lima no pretenden que el campeonato se reinicie con 0 puntos para todos los clubes: “Ante la coyuntura, creemos que tenemos que empezar un nuevo torneo, pero eso no quiere decir que se empiece de cero o se desconozca lo hecho en las seis primeras fechas del Apertura. Nada de eso. Y digo un nuevo torneo porque las reglas serán diferentes en muchos aspectos. Acá no estamos pensando en proponer que los clubes empiecen de cero puntos, porque finalmente eso no le compete ni a Alianza ni a ningún club porque eso será elección de la Liga que pertenece a la FPF”, añadió.

Finalmente, señaló que hay clubes que presentan formatos que no comparte y explicó sus razones: “Veo que algunos clubes han presentado formatos de torneo, en donde son respetables pero no los comparto. Por ejemplo, uno pide que no haya descenso y eso no podemos permitirlo. Otro propone un regional en donde los últimos de cada grupo y el peor penúltimo disputen la baja, eso tampoco nos parece justo porque mientras que Cantolao tiene que enfrentarse con Alianza, 'U', Cristal, San Martín..., Llacuabamba lo hace con Carlos Stein, Mannucci, Grau... No nos parece justo. Pero, Alianza va a apoyar lo que decida la Liga. Reitero esto no es por votación sino por decisión de la FPF”.

