Del gol y otros demonios | ”¡Jack Durán selección!” por Michael Dancourt

El inicio de las Eliminatorias ya está a la vuelta de la esquina y, en pocos días, Ricardo Gareca debe dar a conocer su lista de nuevos convocados. Se sabe que tiene una base, una estructura, un plantel más o menos ya definido pero de ahí a sostener, como algunos opinan, que se trata de un grupo más cerrado que un huevo hay un abismo de distancia.

El ‘Tigre’ insertó, en los últimos meses, y con resultados dispares, nombres que no estaban necesariamente en los planes como ‘Canchita’ Gonzales, el ‘Gabi’ Costa e incluso se dio el gusto de darle minutos a Horacio Calcaterra que el volante no aprovechó. Hacemos este recuento porque el argentino, al estar al frente de Perú, no es solo un director técnico, es fundamentalmente un ‘seleccionador’ en toda la amplitud del concepto. Y, en ese contexto, sacarle utilidad a los buenos momentos de los jugadores es trámite obligatorio de su trabajo.

Siguiendo esta idea, hoy toma protagonismo Peña, pero Cueva aún habita en la tierra del nunca jamás. Y Cartagena, con golazo incluido, parece ponerse nuevamente en modo selección en Argentina mientras Tapia canta en Holanda como Julio Iglesias: “A veces sí, a veces no…”. Somos un equipo que se hace competitivo a partir de reconocer nuestras fortalezas pero sobre todo nuestras debilidades. No estamos, por eso, como para descartar a nadie. No sobra nada. Si Benavente es un reiterado intento fallido, si Farfán por ahora solo tiene protagonismo en las páginas del espectáculo y el corazón, por qué no pensar en un jugador de 28 años que es una de las principales razones, no la única ciertamente, para que Alianza Universidad haya sumado puntaje perfecto en la Liga 1 en las primeros cinco fechas.

Este Jack no es el ‘Destripador’ pero cuando acelera, mete una gambeta y cambia de ritmo, tiene alma de asesino en serie buscando convertir en víctima a los arqueros rivales. Lo sufrieron los hinchas de Alianza Lima en Matute y los de los demás equipos. Será por eso que sus compañeros Maidana, Pajoy, Morales, el ‘Neka’ Vílchez entre otros, le ponen like a todos sus estados en las redes sociales porque saben que la vida y el fútbol, se hace más cómoda con él en el campo.

