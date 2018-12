Defensa de la selección peruana otra vez en la mira de Alianza Lima

La Copa Libertadores es mi obsesión, suele ser una frase que usa la Conmebol para promocionar las alegrías y tristezas que depara la competición. Alianza Lima, que participará del campeonato más esperado por segunda ocasión consecutiva, no quiere pasar las mismas penurias que la de este año, por lo que va a la carga del lateral izquierdo Nilson Loyola, quien es constantemente convocado a la selección peruana.

No es una sorpresa que los laterales defensivos de Alianza Lima no han demostrado un nivel óptimo, que un equipo de la historia y la talla de los íntimos requiere. Es por eso que, y debido a que no hay un universo de laterales en el Perú de donde se pueda escoger, los victorianos ponen todas sus energías y esfuerzos económicos en jalarse a Nilson Loyola, que este año actuó con la camiseta de FBC Melgar.

Loyola es la obsesión de Alianza

Uno de los puntos más altos de Nilson Loyola que han seducido a Alianza Lima es que es un futbolista polivalente; es decir, que se puede acoplar a cualquier posición por las bandas, ya sea como lateral izquiero o como extremo por ambos lados del campo. Los próximos días serán decisivos para que los victorianos logren fichar a uno de los mejores laterales del torneo local.

LEE ADEMÁS: