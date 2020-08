Por Jorge Esteves

Cuando Ñol Solano tenía la edad de Ray Sandoval chupaba a la interperie. ¿Se acuerdan de Miramar? Claro, ese ampay a pocos días de jugar ante Uruguay en Montevideo, en un partido de las eliminatorias para el Mundial de Francia 1998. Me acuerdo de ello porque justo Solano inició esta retahíla de escándalos, de personajes de nuestro fútbol, en pleno estado de emergencia. Quien debió dar el ejemplo, como asistente técnico de la selección peruana, dio muestras de su irresponsabilidad y falta de profesionalismo como tantas veces. Nunca lo corrigieron. Nunca hubo una drástica sanción. Ningún técnico o dirigente impuso disciplina. Y tampoco lo hacen ahora. Si a él no le pasó nada y sigue en el comando técnico de la blanquirroja, imagínense qué pueden pensar los demás.

En la película “Seven” el actor Kevin Spacey decía: “Si quieres que la gente te escuche, que te entienda y te haga caso, no puedes limitarte a darles palmaditas en el hombro, hay que usar un mazo de hierro. Sólo entonces se consigue una atención absoluta”. Esa era su idea. Felizmente algunos lo han comprendido así en nuestro fútbol. Por eso la decisión de Cristal, con respecto al tema de Ray Sandoval, ha sido ejemplar. Alianza Lima también lo hizo con Jean Deza, sin embargo, hay aún clubes que prefieren acomodarse y no cambiar. Luego se darán cuenta que la confianza en los jugadores indisciplinados tiene un límite: la realidad.

Estamos en una “nueva normalidad” y parece que eso no entienden los futbolistas. Algunos tirando por la borda los protocolos, compartiendo un cebichito, otros gozando de la noche con sus enamoradas. No entienden que el mundo ha pasado de un mundo de amigos a un mundo de peligros y desafíos. Probablemente tampoco son conscientes que no solo se arriesgan ellos sino que lo hacen también son sus compañeros.

Los técnicos de fútbol más reputados dicen que en el fútbol actual “los buenos jugadores no son los más atléticos o los más talentosos, sino aquellos que resuelven situaciones complejas en menos tiempo y que tienen mejor aptitud para trabajar en grupo”. Si no pueden comprender que estamos en otros tiempos, mejor dedíquense a otra cosa.

