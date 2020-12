A través de WhatsApp viene circulando un audio de Daniel Ahmed. En este material de casi 12 minutos el técnico argentino cuenta detalles de todo lo que vivió en Alianza Lima antes, durante y después del descenso. Aquí te dejamos el audio completo para que puedas oírlo.

“Este fútbol peruano está muy sucio, habiendo peruanos muy capaces como vos y como otros que he conocido. Está dominado por gente muy sucia”.

“Estuve 25 días como entrenador del primer equipo y 11 meses reformando una institución que estaba corrompida por contratos exagerados, por contrataciones mal hechas de jugadores”.

“Un club que en 119 años solamente tiene una explanada, donde construyó un estadio y ni siquiera ese lugar lo compró, se lo donaron. Quiere decir que en 119 años ningún dirigente hizo algún esfuerzo para que Alianza tenga la grandeza que dice su gente”.

“Alianza es grande por su gente, no por la gestión que han tenido. A este Fondo Blanquiazul lo matan, pero son gente que entró en enero y lo culpan de este descenso . La gente lo sabe, empezó la pretemporada el 5 de enero. Quiere decir que el plantel no se armó el 1 de enero, se armó en el 2019”.

“Hubo un entrenador que tiene mucha incidencia en el plantel, gente que venía desde lo deportivo, con mucha incidencia en el armado del plantel. Esta gente tiene poca, invirtió más de 8 millones en el fútbol peruano. Son hinchas de Alianza, que no quieren robarle al club y se están comiendo el plato que cocinaron los anteriores”

“Toda la sociedad está juzgando a gente que no es responsable de lo que le pasa a Alianza, esto tiene mucha historia y mucho tiempo atrás. En Alianza me encargué de hacer proceso, no había uno solo. En Alianza para buscar un jugador, venía un intermediario (...)”.

“En las categorías menores, un entrenador dirigía dos categorías, 60 chicos. Pero fue enorme lo que hemos hecho este año, yo vine para el desarrollo, la debacle deportiva es por el equipo que se armó a principio de año. Después se tuvo decisiones de sacar jugadores del primer equipo, por ‘X’ motivos, en este caso como los uruguayos, que debilitaron al grupo. Por este equipo pasaron tres entrenadores, y los 3 campeones nacionales, Bengoechea, Salas y yo. La única diferencia es que Bengoechea arrancó con una pretemporada y un plantel completo, Salas cinco meses con el plantel y además de esos 5 meses con más jugadores en su plantilla y yo tuve 25 días, de los 365 días del año. Con un plantel extremadamente mermado con Cruzado y Quijada lesionados (...) Eso era todo lo que había”.

“No había un técnico que quisiera agarrar el equipo con 6 derrotas consecutivas. Me pidieron 20 mil veces que yo lo agarrara el equipo y yo por hacerle un bien al club, para que no quede mal parado, agarré algo que sabía que era increíblemente difícil porque técnicos de categoría y campeones no lo pudieron logar, con tiempo de entrenamiento, con meses, y yo estuve 25 días, de esos 25, 18 fueron partidos (...) Tuve 4 días para entrenar y ¿Yo soy el culpable de que Alianza baje?”

“La sociedad no es mala, hay intereses muy fuertes creados en Alianza Lima que han generado que el malo de la película sea yo, pero no soy el malo de la película. Lo mejor que tiene Alianza es su gente y la hinchada. Esa es la historia de Alianza. Este año ya habíamos puesto tabuladores, este año no podían venir jugadores que cobraran x dinero. El año que vienen el presupuesto iba a bajar en 700 mil dólares el valor de la plantilla. Este año habían jugadores suplentes que cobraban entre 10 y 12 mil dólares. Todo eso fue mi trabajo, mi contrato no es la primera, mi trabajo hasta fines del 2021 es desarrollar el club. Y justo en este paso es lo que hemos hecho con un equipo excepcional de trabajo”

“Pero la carga deportiva, ni desde el primer día, dependió de mi. La carga del primer equipo se creó en el 2019 y algo, en un 20% en los primeros meses del 2020. La hipocresía hace que la última foto hace que sea culpable de la historia. Finalmente quiero aclarar esa foto donde tengo volteado el buzo. Cuando se termina el partido donde se determina ese descenso, querían lincha, querían tirar la puerta del Estadio Nacional, los policías nos sacan por otro micro y los policías nos piden a todos que nos cambiemos la ropa. Como mi cuerpo técnico estaba hace 25 días concentrado, le dijimos ‘No tenemos otra ropa’, nos dijeron cámbiense el buzo porque si entra esta gente con el barbijo y no los identifican pueden salvarse de una masacre. Nosotros le dimos la vuelta al buzo y obedecimos lo que nos dijo la policía. Pero hay una mente tan mala leche que le quisieron transmitir a la gente que queríamos esconder los logos de Alianza. ¡Qué mala intención y qué mala gente! Estuvieron a punto de matarnos”

“Este país donde el fútbol está dominado por los mediocres, por la gente interesada, por la gente mala, lo único sano que tiene es la gente, el público. Nunca le llega la verdad al hincha. En el Perú hay muchos profesionales capaces, pero como es un fútbol tan mediocre, informal dominado por gente que no quiere que crezca y que quiere chuparle la sangre al fútbol”.

