¿Te imaginas a Juan Manuel Vargas haciéndole una escena de celos a Lui Guadalupe? ¿Solo sería digno de un “Loco”? La historia es real y la dio a conocer el popular “Cuto”.

Según contó el exdefensa a Juan Vargas lo conoció en 2003 y le dio tanta confianza que cuando salía con una chica le hizo una escena de celos.

“En esos tiempos yo estaba enamorado de Fiorella, una chica que había participado en un concurso de belleza. Trabajaba en una empresa de telefonía, en San Isidro. Para eso, el ‘Loco’ paraba pegado como chicle a mí. Era una cosa impresionante. Quería ser mi centro de atención. Yo lo dejé avanzar hasta que nuestra relación se volvió tóxica. ¿Tóxica? Sí, paso a explicar por qué”, contó el “Cuto” a Trome.

“¡Él tenía celos de mi enamorada!! No exagero, era una cosa increíble. No lo podía creer, nunca me había pasado. Creía que eran celos de amigos y ahí cometí un error. Le prestaba mi carro, lo trataba como a un hijo. Y cuando comienzo a salir con Fiorella se volvió un celoso terrible. No quería que la vea. ¡¡Alucinen!! Sí, el ‘Loco’”, agregó Luis Guadalupe.

Es más, según Luis Guadalupe un día fue a recoger a su enamorada. El “Loco” lo acompañaba y cuando le pidió pasarse al asiento de atrás no le hizo caso.

“‘Juan, por favor, pásate atrás para que ahí se siente Fiorella’, le dije cariñosamente. Pero no me hizo caso. Se lo repetí como cinco veces y no se movía. Es más se hacía el desentendido”, agregó Guadalupe.

El “Loco” no cedió el asiento y la chica tuvo que sentarse atrás. Su molestia fue grande y el “Cuto” no sabía que explicación darle. Eso sí, obtuvo el perdón luego de que la mamá de Juan Vargas le dijera a Luis Guadalupe que su hijo lo veía como un padre.