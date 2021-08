Cristian Zúñiga, exdelantero de Alianza Lima, habló sobre su paso por el club de La Victoria, además, culpó a la pandemia de su bajo rendimiento en el torneo local.

“Al principio llegué a la pretemporada, el recibimiento fue excelente, incluso antes de ir la prensa sabía que yo iba, eso fue algo increíble que nunca me había pasado, Me llamaron 1,2,3 veces”, señaló.

“Llegué con buen ritmo, recién había terminado de pelear con Valentín por ser el goleador, había terminado con buen ritmo de fútbol. Lastimosamente cuando llegó la pandemia fue difícil porque fueron 7-8 meses de para”, agregó.

“Con la pandemia se tornó difícil” 😕



Cristian nos habla sobre su experiencia en el fútbol de Perú 🇵🇪. #PlaySportsCOS pic.twitter.com/dY3wP3sNR7 — COS (@COSPanama) August 4, 2021

“Creo que soy una persona que se cuida bastante, pero es diferente trabajar en casa, a trabajar con los compañeros, la conexión se perdió cuando llegó pandemia, con todos se perdió la conexión y eso me jugó en contra. El cambio de técnico, me cambiaron de posición, entré en desconfianza, no creía en mí y eso me jugaba una mala pasada. Luego jugaba 5 minutos, otras veces no era convocado y si le añadimos más, la hinchada se me vino encima”, finalizó.