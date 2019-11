Evo Morales renunció a su cargo como presidente de Bolivia luego de varias semanas de protestas en el país altiplánico. Allí, el extécnico de San Martín, Cristian Díaz, se desempeña como entrenador de Jorge Wilstermann, uno de los clubes más importantes en la liga local. En entrevista con Infobae, el argentino reveló las condiciones en las que debe asistir a su trabajo.

“Bolvia TV dejó de emitir. El canal del Estado no existe más. Acá hubo fraude electoral. No fue ningún golpe de Estado. Estaría comprobado el fraude informático y la manipulación de votos. La OEA es la que dice que hubo fraude”, indicó Cristian Díaz sobre lo que viene ocurriendo en Bolivia sobre el caso de Evo Morales. Además, reveló lo complicado que es asistir a su trabajo en Jorge Wilstermann: “Tengo que desplazarme 15 kilómetros ida y vuelta en bicicleta para trabajar. Hay cortes pacíficos. El inconveniente es que la gente necesita trabajar y eso genera un poco de molestias, pero la verdad es que es todo muy tranquilo”, añadió el argentino.

Eso sí, dejó en claro que las bicicletas fueron el ‘salvavidas’ para aquellos que habitan en Cochabamba, a diferencia de los pobladores de Santa Cruz: “Allá, por ejemplo, tengo entendido que como es una ciudad tipo Buenos Aires, los clubes estuvieron mucho más complicados para entrenar y juntar todo el plantel. En nuestro caso, a partir de las bicicletas y las distancias más cortas, pudimos entrenar”, relató Cristian Díaz.

De otro lado, dejó en claro que las protestas en Bolivia han sido completamente pacíficas y que no ha existido intereses de terceros para movilizar a tanta gente para lograr su cometido de que Evo Morales renunciara al cargo: "Sé que se está hablando de golpe de Estado, pero la realidad es que acá no había ninguna duda de que la gente se estaba manifestando de manera espontánea y de manera sentida. No había ningún interés”, añadió el extécnico de San Martín.

Dato: Cristian Díaz fue entrenador de San Martín en el año 2015, consiguiendo un total de 16 victorias, 19 derrotas y 9 empates.

