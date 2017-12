Cristian Bogado: "Ojalá pueda llegar a un grande como Alianza Lima"

El delantero paraguayo Cristian Bogado sigue sin resolver su futuro con Unión Comercio y aseguró que le gusta la posibilidad de llegar a Alianza Lima para el 2018.

"Estoy con la familia esperando saber qué será de mi futuro. Me entero por ustedes de un interés de Alianza. Yo hablé con el presidente de Comercio y me dijo que ante cualquier oferta del exterior o del Perú, me daría las facilidades. Si es Alianza Lima, me gustaría es un equipo grande", dijo Cristian Bogado en Ovación.

"El presidente hoy me envió un mensaje y me dijo que me llamaría en la noche, así que veremos qué noticias me tiene. Ojalá pueda recalar en un club tan importante como Alianza", expresó el delantero.

"Si el presidente no quiere que emigre, tendría que conversar con él, ya le dejé mi manera de pensar que con todo lo hecho en el año, la idea es que me deje salir sea préstamo o venta", finalizó.