Crece la lista del posible sucesor de Pedro Troglio en Universitario

Se siguen sumando nombres. La Administración de Universitario de Deportes continúa evaluando a los candidatos a suceder al técnico argentino, Pedro Troglio y ahora se habla hasta de dos entrenadores para ocupar el banquillo dejado por 'Rulo'.

Según informó radio Exitosa, la novedad en cuanto a este tema, es el nombre del uruguayo Álvaro Gutiérrez, quien fuer campeón con Nacional de su país y también tuvo un paso por el LDU de Ecuador. Sin embargo, el que sigue gozando de las preferencias es el chileno, Nicolás Córdova, quien ya ha pedido imformación del equipo a gente que conoce en nuestro país.

Otros nombres que se adjuntaron en las últimas horas son los de Néstor Gorosito y Juan Ramón Carrasco. En el caso del 'Pipo' es sabido del interés del club por él incluso desde antes de la llegada de Troglio, pero, al igual que ahora, el tema económico sería un factor determinante para que se de su llegada. En cuanto al charrúa, se sabe que su curriculum llegó hasta las oficinas del club merengue, aunque es quien menos chances tiene.

Por otro lado, Crisitan Díaz no ha sido descartado del todo, pero algunos detalles no le habría gustado a la dirigencia y prefieren mantenerlo en stand by.

