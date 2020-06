Juan Carlos Bazalar, técnico del club Credicoop de Juliaca, dio a conocer que volvió a dar positivo en una nueva prueba de descarte de COVID-19, enfermedad provocada por el brote de nuevo coronavirus que anunció haber contraído el 21 de mayo, junto a otros 11 integrantes del equipo que actualmente dirige.

El estratega se pronunció a través de Twitter tras 14 días de estricto confinamiento, mostrándose sorprendido por el resultado del último test al que se sometió.

“Quiero contarles que hoy, después de 14 días en aislamiento cumpliendo con los protocolos, me volvieron hacer una prueba rápida y volví a dar positivo de COVID-19. No contaba con esta noticia ya que no tengo síntomas”, señaló este miércoles el exjugador de Alianza Lima y Universitario, campeón de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana con Cienciano del Cusco.

“En ese momento llamé rápidamente a mi familia para poder comunicarle que se cuiden mucho más y que eviten salir de casa. Afectado con esta noticia, seguiré con aislamiento. Pedirles que sean conscientes de la situación, protéjanse lo que más puedan”, detalló Bazalar.

El popular ‘Juanca’, que suma dos títulos de la Copa Perú (Pirata FC en 2018 y Carlos Stein en 2019), fue anunciado como nuevo entrenador del Club Deportivo Credicoop San Román a inicios de año, con la misión de lograr un nuevo ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano.