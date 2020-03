Enorme pérdida para el Perú y el futsal nacional. Roberto Velásquez, dirigente del club AFA Rímac, fue confirmado como una de las tres personas fallecidas por coronavirus en el Perú.

El ciudadano peruano de 45 años había llegado procedente de España hace unos días. Tras sentir algunos de los síntomas del coronavirus fue inmediatamente internado en el hospital Dos de Mayo, donde lamentablemente terminó perdiendo la vida.

De inmediato, jugadores, dirigentes y entrenadores vinculados al mundo del futsal peruano hicieron llegar sus condolencias y su hondo pesar tras el sensible fallecimiento de Velásquez.

Duilio Cisneros, ex entrenador de Cienciano y quien hasta hace un tiempo fue DT de AFA Rímac, no dudó en despedirse de su gran amigo y dejó un mensaje para todos los peruanos que aún no toman conciencia de la situación complicada que afronta el país por el coronavirus.