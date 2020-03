Con el crecimiento de los contagiados en territorio nacional por el virus COVID-19, las alarmas se encienden y la preocupación crece. En ese sentido, acudimos a los que -hace poco- eran los protagonistas del deporte peruano, los futbolistas de la Liga 1, para que, desde su posición de deportistas de élite, manden un mensaje a la población sobre lo que está pasando en el mundo y en el Perú por el brote de esta pandemia.

Algunos de ellos -la mayoría- piden que el ciudadano de a pie siga las reglas básicas para el cuidado higiénico, como el lavado de manos y la no exposición en lugares de aglomeración de gente.

Además, un grupo más pequeño de jugadores exige a la población estar tranquilos a la hora de comprar las necesidades básicas y no exagerar, ya que en varios puntos del país -sobre todo en los supermercados conocidos- hay desabastecimiento de alimentos.

Jean Archimbaud - Volante de Deportivo Municipal

“Tenemos que evitar el contacto en demasía. Hay que cuidarnos, cuidemos a nuestras familias. Si lo mejor es quedarnos en casa, hay que hacerlo. Es importante seguir las recomendaciones...”

Diego Chávez - Defensa de Universitario

“Debemos seguir las reglas que el Gobierno nos ha recomendado: no acudir a eventos públicos, lavarnos constantemente las manos, quedarnos en casa para así evitar el contagio. Y lo más importante, tener la calma necesaria en momentos como estos...”

Claudio Torrejón - Volante de Sport Boys

“Decirle a la población que nunca ha sido tan sencillo salvar vidas, lo único que todos debemos hacer es quedarnos en casa. ¿Lo harás? Yo elijo salvar vidas, yo elijo ser responsable. También debemos realizar las pautas que nos dan las autoridades...”

Aldair Perleche - Defensa de Cienciano

“El pueblo peruano tiene que ponerse serio y quedarse en sus casas, esto cada vez se pone peor. Cuídense, ámense y sobre todo protejan a sus familiares. Seamos conscientes y quedémonos en el hogar, y acatemos las reglas para prevenir el contagio...”

Germán Pacheco - Delantero de Alianza Universidad

“Decirle a la gente que no se lo tome a la ligera. Cada vez hay más casos en el Perú. Debemos seguir al pie de la letra todas las indicaciones que los especialistas han dicho. Lo peor que podemos hacer es seguir con nuestras vidas como si nada pasara. A tomar conciencia...”

Alberto Quintero - Delantero de Universitario

“Las dos semanas que vienen son cruciales para controlar o desatar el coronavirus. Quedémonos en casa, evitemos las reuniones sociales, los cines, etc. No es solo nuestra salud o la de nuestras familias, es un tema de responsabilidad social...”

Federico Alonso - Defensa de Universitario

“Evitemos salir, no abusemos con la compra, no es una medida adecuada, porque perjudicamos a la gente que no tiene para hacer una compra grande y vive el día a día. Hay que informarse un poco más. Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, lavarse seguido y usar alcohol...”

Rodrigo Vilca - Volante de Deportivo Municipal

“Decirle a los hinchas y al pueblo en general que se cuiden, que hagan todo lo que el Gobierno está recomendando, como lavarse las manos constantemente, estornudar tapándonos. No tomarlo a la ligera, hacer las cosas correctas para así evitar que se siga expandiendo...”