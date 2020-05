Debido a la pandemia coronovirus, el fútbol se ha visto duramente afectado económicamente. Uno de los aspectos que más ha afectado a los clubes ha sido la sponsoría, debido que al no haber competencias, las marcas no tienen exposición en los medios, ni en otras actividades.

El Bocón se comunicó con Eduardo Flores, director de la agencia de marketing deportivo Toque Fino, con más de 12 años en el rubro, para que nos de una mirada de la realidad que se vive en el deporte y lo que vendrá en el futuro.

¿Cómo están afrontando los deportistas estos días de aislamiento social obligatorio?

Los deportistas que nosotros manejamos son deportistas profesionales, acostumbrados a un ritmo de vida en el que entrenan a diario, descansan y los fines de semana juegan, pero ya van varias semanas sin esa adrenalina de la competencia y eso los tienen un poco ansiosos. Además está la angustia y el miedo de que no se vuelva a jugar, si bien es cierto que no hay nada confirmado, hay esperanzas de que el torneo vuelva y por eso el deportista debe mantenerse entrenando. Esperemos que los futbolistas (a nivel agremiación) se hagan fuertes y que puedan superar este momento, porque se ven muchos clubes que recortan los sueldos, algo que no tendría mucho sentido, pues los derechos de televisión se siguen pagando. A veces por producto de amenazas de los clubes prefieren quedarse con lo que tienen a no tener nada.

¿Los jugadores viven preocupados?

Hay jugadores que nunca han vivido algo parecido y en ellos existe el miedo y la incertidumbre, que se termine el campeonato (que apenas se había empezado a jugar) y que se les cierren muchas puertas.

¿Cuál es la realidad del patrocinio deportivo en esta situación que vivimos?

Hoy por hoy vivimos en una situación en la que te puedo decir que el patrocinio deportivo está muerto. Las empresas se han visto golpeadas muy fuerte por el coronavirus y cuando una empresa entra en crisis es el área de marketing la que “paga pato”, pues el presupuesto es menor. Por ejemplo las marcas deportivas que visten a los clubes, no tiene la exposición que tenían antes y ahí es donde entramos nosotros para negociar con los clubes y plantearles soluciones tanto en lo comercial, como en lo económico, que podrán ser regularizadas en el futuro. La industria del marketing debe reinventarse y la industria deportiva en general. Mira las marcas de apuestas, se peleaba por entrar al Perú y ahora no generan ni un sol, y no sé hasta cuándo podrán aguantar.

¿Cuánto crees tú que afecta esta situación a los clubes de fútbol?

Los afecta mucho, es un golpe muy duro para ellos, por a los clubes hay que dividirlos, porque hay algunos como que genera mayor porcentaje de taquilla o como Alianza que tiene participación en torneo internacional y eso le da un mayor respaldo. El tema está en los clubes que los ingresos en taquilla no representaban mucho, a ellos la televisión debe darles mayor apoyo. La televisión se ha convertido en un respirador artificial para algunos clubes y es la única forma con la que se podrían mantener vivos.

¿Esta situación también afecta a los jugadores, pues su valor en el mercado puede caer ?

Esto es un freno bastante fuerte. Hay que verlo desde el punto de vista macro y estoy convencido de que en Europa los jugadores no van a valer lo que valían antes de esta pandemia. En la industria peruana va a ser un golpe duro y los jugadores no van a costar lo mismo de acá a dos o tres años, para luego volver a subir. La situación va a ser complicada.

¿Qué te parece la idea de que el torneo vuelva en julio?

No se trata de que mes es mejor, acá lo que se tiene que hacer es que se abran las vías de comunicación, sin eso es imposible desarrollar un torneo. Creo que la televisión va a meter todas sus fuerzas para que esto suceda, pero creo que el panorama aún es incierto.

Dato: Para Flores, la televisión será un buen aliado para los clubes, pero exigirá que se cumplan las fechas y los términos establecidos. Además, indicó que el calendario futbolístico podría extenderse hasta el próximo año.

¿Piensas que la industria del deporte será misma cuando esto termine?

La verdad que yo soy un convencido de que todo esto va a pasar, pero va demorar. No vamos a volver ser lo que fuimos antes hasta el próximo año o tal vez en 2022. Este freno ha sido muy fuerte para la industria. Yo tenía proyectos con empresas privadas que ya me habían confirmado patrocinio con atletas calificados (que iban a los Juegos Olímpicos) y futbolistas (que iban a participar en las Eliminatorias) y me llamaron para decirme que este año no iban a poder y que conversemos recién en 2021.

¿Cómo debe afrontar todo lo que viene pasando la industria del fútbol y lo que viene?

Lo que menos queremos es que se acabe el torneo. Se tienen que desarrollar una propuesta que nos permita dar la tranquilidad a los hinchas y a los jugadores, porque hay riesgo de contagio. Explicarle bien cómo serán las pruebas, el gasto que generará realizar pruebas rápidas a todo momento, todo eso no es fácil. Además hay que estar conscientes de que el fútbol no se volverá a jugar con gente durante un buen tiempo, no veremos estadios llenos, a pesar de que los hinchas estarán ansiosos de ver a sus equipos.

¿En ese escenario puede entrar la tecnología?

Hay algo de lo que se está hablando mucho en estos tiempos que es el Fan engagement (comprometer a os fans) con el que club puede generar y brindarle una serie de plataformas y actividades a sus hinchas, todo de manera virtual. Los clubes tienen que empezar a trabajar más en la participación en redes sociales, porque algunas clubes hablan de la cantidad de hinchas que tienen pero ¿Cómo rentabilizan esta cantidad de hinchas en sus páginas? Yo veo las realidades de otros países y creo que los clubes están obligados a cambiar su perspectiva para darle opciones a sus seguidores, su es que hacen esto pueden salir adelante y generar dinero.

Además de futbolistas también en tu agencia tienen atletas calificados, ¿cómo manejan ellos esta situación?

Te comento dos casos. El primero es Nicolás Pacheco (tiro) quien solo puede hacer trabajos físicos, pues está esperando la autorización del Gobierno para poder volver a entrenar y cuando esto suceda lo tendrá que hacer con un arma diferente, porque la suya no la pudo traer del extranjero por este tema del coronavirus. El otro caso es el de ‘Mafer’ Reyes (surf) su federación ha tenido diversas reuniones para que puedan competir y entrenar, pero saben que esto no se dará en un par de mese por lo menos. Lo que se les recomienda es que sigan entrenando en sus hogares y que mantengan la mente ocupada y que desarrollen otras actividades, ya sean académicas o familiares.

¿Ellos también deben de vivir en incertidumbre?

Sí. Siempre conversamos con ellos, también están tristes porque ya tenían calendarios establecidos, apoyo del estado, algunas actividades que les iban a significar ingresos económicos. Pero tienen que cambiar la mirada, tienen que agradecer que tienen salud y pensar que esto va a pasar, solo es cuestión de esperar y de poner cara que podamos. Es un golpe muy duro, por ejemplo, Thais Fernàndez (top 10 de gimnasia en el ranking mundial) puso de su plata para realizar una gira por Europa y ya no hay competencias, pero solo tiene que esperar a que todo regrese, porque pronto volverán las alegrías.

¿Un mensaje para los deportistas?

Lo primero que me gustaría decirles es que tengan mucha paciencia y fe. Este es un momento que va a pasar. Es un momento que nos ha tocado y que solo lo vamos a superar si es que estamos unidos. Los surfistas mueren por entrar a las playas, los futbolistas por entrar a las canchas, pero ahora para el Gobierno hay otras prioridades y solo queda esperar a que den la autorización para que todos vuelvan a realizar el deporte que los apasiona.