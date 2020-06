Alianza Lima tiene casi todo listo para el reinicio de la Liga 1 y bien saben en tienda blanquiazul que hoy más que nunca los protocolos de bioseguridad son lo primordial. Por ello, el médico Hugo Blácido contó que se registraron dos casos de jugadores que presentaron un malestar generalizado, pero que no necesitaron realizar pruebas de COVID-19, pues evolucionaron favorablemente.

Dos casos en Alianza Lima: fue solo un malestar general

En conversación con Gol Perú, Hugo Blácido reveló que “He tenido uno o dos casos de jugadores donde ha habido un malestar general, fiebre, dolor de cabeza y hemos estado muy pendientes de estos jugadores”, contó el médico de Alianza Lima.

“No hemos hecho pruebas pero la evolución ha sido buena. Fue un problema circunstancial, gripal, hicimos aislamiento total y con las recomendaciones a la familia por espacio de dos semanas. A la semana me dijeron que ya estaban bien y querían volver a su rutina, pero fuimos muy drásticos porque esto no es un juego. Estuve con esos jugadores todos los días y ya están entrenando con normalidad”, añadió sobre estos casos.

¿Cómo será el traslado de los futbolistas al campo de juego?

“El traslado del deportista a la cancha deber ser individual y no pueden estar acompañados. Estrictamente solos en sus movilidades. Si no la tienen, el club verá la forma de transportarlos manteniendo los espacios. No tenemos fecha para el regreso de los entrenamientos”, afirmó Hugo Blácido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR