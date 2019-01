Córdova asegura que Universitario no fichó a Ugarriza por el caso Cantoro

El técnico de Universitario, Nicolás Córdova, conversó con los medio de prensa en las instalaciones de Campo Mar en su primera conferencia del año. Hasta ahora, el tema de los fichajes no está cerrado, pues un delantero nacional o internacional es la prioridad en el club, pero esta mañana, una mala noticia, 'cambio' los planes en el conjunto crema.

El delantero juvenil, Tiago Cantoro, no será jugador de Universitario y Nicolás Córdova confesó que producto de ello fue que no ficharon a Adrián Ugarriza a tiempo. "Por esperar que se solucione el problema con Tiago Cantoro le dijimos a Ugarriza que no iba a venir", declaró en conferencia.

Y es que como se recuerda, antes de que culmine el 2018, Ugarriza postergó su viaje al norte del país para esperar la última oferta de Universitario, sin embargo, esta no llegó de manera 'formal' y el delantero miró otras opciones en las que estaba Alianza Lima.

Universitario sigue con su pretemporada en Campo Mar y lo único que ha pedido Nicolás Córdova es el refuerzo para la delantera. "Se tiene que ajustar al presupuesto del club", finalizó.

TAMBIÉN LEE