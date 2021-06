Luego del empate de Venezuela ante Colombia (0-0) y previo al Venezuela - Ecuador por la Copa América 2021, Silvio Valencia y el periodista colombiano César Londoño analizaron el encuentro que terminó sin goles. Mientras avanzaba el debate, ambos apostaron. El colombiano afirmó que los venezolanos solo sacarían ese punto, pero el peruano no compartió su opinión: “Sacarán más puntos, ojo con Venezuela”. Ambos apostaron un almuerzo en Lima.

“Yo creo que Venezuela no tiene nada interesante. Le faltan los grandes jugadores que lo pueden hacer un equipo competitivo, lo que pasa es que en el fútbol un rival mete 9 jugadores atrás y el técnico Colombiano ayudó a que el partido quede en empate sin goles. Ni siquiera hicieron un remate al arco. Es el peor equipo del grupo, no tiene con qué. Solo sacarán un punto y ya lo hicieron ante Colombia. Si quiere, apostamos un almuerzo en Lima”, dijo Londoño en entrevista a Exitosa Deportes.

“Yo no comparto su opinión. Colombia no le ganó a Venezuela. Para mí, Venezuela no es el peor equipo. Hay que respetar a Venezuela, nos enseñan que sin figuras tienen un equipo interesante... lo voy a llamar para saber cuántos puntos saca Venezuela. Tengo 30 años viendo fútbol”, indicó Silvio Valencia.

El ganador de la apuesta fue Silvio Valencia, luego del empate de Venezuela ante Ecuador por 2-2. El equipo llanero anotó en los descuentos y sumó su segundo punto en el Grupo B de la Copa América y siguen en la lucha por la clasificación.

Por su parte, Ecuador vuelve a decepcionar y solo tiene un punto. El equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro cayó en su debut 1-0 ante Colombia y ya suman una seguidilla de malos resultados sumando los partidos de las Eliminatorias.