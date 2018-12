​¿Hubo echada? Martín Dall'orso hizo una grave denuncia tras renunciar a Santos

Alianza Universidad tenía que ganar por dos goles o más a Santos para llegar a la Primera División. Y lo hizo. No obstante, en el ambiente hay mucha suspicacia porque horas antes de ese trascendental duelo el técnico del cuadro de Nazca, Martín Dall'orso, renunció a su cargo.

¿Por qué lo hizo? "No quiero estar en un lugar donde intentan hacer cosas que no van conmigo, cosas que no van con la educación que me inculcó mi madre, con el perfil que tengo, en hacer las cosas correctas", expresó el exdelantero a Radio Ovación.

"La presidenta quería que me quedara, le expliqué y aceptó mi renuncia. La institución no tiene nada que ver, la presidenta tampoco, es un tema de futbolistas", añadió.

¿Quiso decir que algunos jugadores estaban dispuestos a echarse, a ir para atrás? ¿Se enteró de que algunos de sus pupilos habían sido sobornados? Si es así, ¿quiénes son? Solo Martín Dall'orso puede responder a esas interrogantes.