​Juan Carlos Bazalar rompió en llanto al recordar su feroz lucha contra el cáncer

Si hay una palabra que pueda definir a Juan Carlos Bazalar no hay otra más precisa que esta: luchador. Acostumbrado a los embates del destino, el popular 'Juanca' disfruta hoy de un momento feliz tras llevar a Molinos El Pirata a la Primera División luego de ganar la Finalísima de la Copa Perú.

Bazalar, que como jugador fue campeón con la 'U', Alianza y Cienciano (Sudamericana y Recopa), fue abordado por la prensa tras la obtención del título y recordó, sumamente emocionado, los momentos duros que tuvo que pasar cuando le tocó luchar contra un cáncer de estómago.

"La adversidad que hemos pasado y los momentos que he vivido, vencer al cáncer y sobreponerme. Me dieron la oportunidad de trabajar acá y se dio un gran momento", dijo no pudiendo contener las lágrimas.

Sobre la hazaña conseguida, Juan Carlos comentó: "Lo hable con el comando técnico, vamos a trabajar en silencio y los resultados se van a dar. Lo fuimos construyendo de a pocos, fue muy duro lo que nos tocó. El equipo se lo merece (el ascenso)".

“Me ha tocado convivir cuatro meses con el equipo, supimos elegir bien. Este es un grupo humano que se lo merece", añadió.