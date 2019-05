Juan Carlos Bazalar denuncia que ex Sporting Cristal quiso 'serrucharlo' en Copa Perú | VIDEO

Juan Carlos Bazalar dejó de ser el entrenador de Deportivo Garcilaso, equipo del Cusco que participa en la Copa Perú. Sin embargo, el DT reveló detalles importantes sobre cómo se dio su salida del club.

"Tuve que venir a Lima por un control sobre lo que he pasado con el cáncer. (Deportivo Garcilaso) Tenían conocimiento desde hace más de un mes que yo tenía que hacerme los exámenes, pero me doy con la sorpresa que llegando a Lima hayan hablado con el preparador físico y le comunicaron que ya no seguíamos en el equipo", explicó Juan Carlos Bazalar para TV Perú sobre su salida.

Negociaciones con otro DT

"Estuvo en las tribunas con Erick Torres, que el año pasado fue el técnico del Deportivo. No nos cayó bien que el presidente se juntara en la tribuna. El presidente dice que es su amigo y que se encontraron en la puerta del estadio. En el fútbol todo se sabe", sentenció Juan Carlos Bazalar.

JC Bazalar a @tvperupe. Deportivo Garcilaso del Cusco no solo lo despidió mientras se chequeaba en Lima por el cáncer que superó, el pdte también se reunía (en el mismo estadio donde jugaban y delante del plantel) con un DT nacional para reemplazarlo. Antiética + informalidad pic.twitter.com/rKS5qTCr0R — Marco Giovanni Cabrera (@marcogiovannic) 14 de mayo de 2019

Video: TV Perú

Cabe recordar que Erick 'Charapa' Torres, es uno de los jugadores que participó de aquella final de la Copa Libertadores 1997 con Sporting Cristal, equipo con el que consiguió 4 títulos nacionales.

Más noticias en otros medios