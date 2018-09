Etapa Nacional de la Copa Perú arrancó hoy en tres estadios

La primera fecha de la primera fase de la etapa nacional de la Copa Perú, donde 50 equipos buscan ascender el próximo año a Primera División, arrancó hoy con tres partidos que se disputaron en el Callao, Arequipa y Pucallpa. En el estadio Municipal de Ventanilla, el local Alfredo Tomasini cayó 0-2 ante Sport Marino. Para la visita anotaron Serafín Anyosa (15') y Álvaro Palacios (38'). Asimismo, en el estadio Mariano Melgar de Arequipa, Sportivo Huracán derrotó 3-1 a Juventud Locumba. Los goles del 'Globito' fueron anotados por Diego Escuza (31' y 55') y Luis Pastor (68'). Descontó para la visita Julio Ruiz (77'). Finalmente, Colegio Comercio igualó 1-1 Deportivo Caballococha. Miguel Ramírez (60') anotó para la visita y Rennicar Castillo (65') igualó para los locales en el estadio Aliardo Soria Pérez de Pucallpa.

POR RICARDO REYES ORTIZ

Mañana se competa la primera fecha de la etapa nacional del fútbol macho con los siguientes partidos: Credicoop San Cristóbal vs. Credicoop San Román en el estadio: 25 de Noviembre de Moquegua, Atlético Torino vs. UNT Tumbes en el estadio Campeonísimo de Talara, Sport Huanta vs. Andahuaylas FC en el estadio Manuel Eloy Molina Robles de Huanta, Unión Tarapoto FC vs. El Inca en el estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto, Racing Club vs. Sipesa FC en el estadio Municipal de Huamachuco y Santos FC vs. Deportivo Caminos en el estadio Municipal de Nazca.

De otro lado, UDA vs. Escuela de Fútbol JTR en el estadio Monumental de Ascensión de Huancavelíca, Municipal de Yanahuanca vs. León de Huánuco en el estadio Daniel Alcídes Carrión de Cerro de Pasco, Alianza Universidad vs. Municipal de Aguaytía en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco, FC Retamoso vs. San Cristóbal en el estadio Monumental de Condebamba, Deportivo Garcilaso vs. MINSA FBC en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco, Deportivo Maldonado vs. Deportivo Robles en el estadio IPD de Puerto Maldonado y Alfonso Ugarte vs. Social Corire en el estadio Enrique Torres Belón de Puno.

Asimismo, Unión Alfonso Ugarte vs. Hijos del Altiplano en el estadio Jorge Basadre de Tacna, AD Huamantanga vs. Atlético San Agustín en el estadio Monumental de Jauja, Deportivo Ferrocarril vs. Carlos Stein en el estadio 24 de Julio de Zarumilla, Molinos El Pirata vs. UD Parachique en el estadio Cesar Flores de Lambayeque, Bagua Grande FC vs. ADA en el estadio San Luis de Bagua Grande, Las Palmas vs. Alipio Ponce en el estadio Colegio Ramón Castilla de Chota, Sport Áncash FC vs. Social Venus en el estadio Rosas Pampa de Huaraz, Defensor Laure Sur vs. Deportivo AEB en el estadio Rómulo Shaw Cisneros de Chancay y finalmente, Estudiantil CNI vs. Bellavista FC en el estadio Max Augustin de Iquitos.