El mea culpa del exAlianza Lima que está a punto de campeonar en Copa Perú

Jack Duran, extremo de Alianza Universidad se confesó con EL BOCÓN a minutos de empezar el duelo entre su equipo ante UDA por la finalisima de la Copa Perú.

El extremo formado en Alianza Lima disputará su tercera final de Copa Perú, ya que antes lo hizo con Racing de Huamachuco (2016), Binacional (2017) y ahora con Alianza Universidad (2018) pese a que no jugará ante Santos de Ica por acumulación de tarjetas. De juego pícaro, veloz y atrevido viene ganándose un nombre en el fútbol macho, donde supera de manera muy fácil a cada

"Yo vine de refuerzo para este equipo (Alianza Universidad). He venido para aportar lo mio y eso es lo que estoy haciendo cada día para que mis compañeros se sientan satisfechos", dijo Jack Duran a EL BOCÓN.

Luego, habló sobre el cariño de las personas hacia él: "Yo agradezco las opiniones de la gente. Dios decide donde tienes que estar y por él si desea estaré el otro año jugando Primera".

A su vez, Jack Duran hizo un mea culpa sobre su pasado: "Yo tengo revanchas, ya que siento rencor por mi mismo debido a las cosas malas que hice, pero ahora vengo haciendo las cosas mejores porque tengo a Dios en mi vida y soy el hombre más feliz del mundo".

"Yo siempre agradeceré el apoyo de mi familia hacia mi persona. Solo me dedico a trabajar a conciencia en el fútbol que es lo mio".

EL extremo, Jack Duran le contó a este diario que tiene un sueño: "En mi mente siempre estuvo jugar en la selección peruana disputando un Sudamericano, un Mundial, pero nada está dicho, ya que eso lo decide Dios y los entrenadores".

Finalmente, Jack Duran explicó a todos la razón por la que sigue jugando Copa Perú: "No es que me guste jugar Copa Perú, sino que no se da la oportunidad de jugar en Primera, pero si se da el otro año yo encantado y estaré ahí".

