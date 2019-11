Copa Perú: Presidente del Sport Huanta acusa a Sport Chavalines de contar con un permiso vencido | FOTO

La Copa Perú jugará este fin de semana sus partidos de vuelta de los octavos de final, pues la programación ya está lista y por fin se conocerán a lo clasificados para asumir los cuartos de final. Sin embargo, a poco de uno de los partidos más apretados entre Sport Huanta y Sport Chavelines (3-2 a favor de Huanta), el titular del equipo huantino lanzó una grave acusación a su rival.

Y es que en Sport Huanta aseguran que el partido que se jugará este fin de semana en Pacasmayo tiene el permiso correspondiente, sin embargo, la autorización que ha utilizado Chavelines es una autorización vencida.

"Estoy totalmente mortificado y desalentado por la actitud de la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado. Hemos presentado un oficio pidiendo que el partido se programe en un escenario de acuerdo a la circular 04, donde dice que se debe jugar solo en la capital del departamento o estadios habilitados para la Liga 1 y Liga", indicó Óscar Ramos en el programa 'Hora Punta' de Radio Ovación.

Asimismo, Ramos agregó que el estadio de Pacasmayo no está habilitado para jugar la Liga 1 ni Liga 2. "Los dirigentes de Chavelines están usando la autorización que usó Willy Serrato el año pasado, pero eso ya venció el 31 de diciembre de 2018, no puede ser usada ahora. El estadio tampoco presta las garantías porque detrás de uno de los arcos no tiene malla olímpica y existe una cancha de fulbito donde se amontona gente que solo se dedica a insultar y amenazar al arquero rival", contó.

Finalmente, el presidente de Sport Huanta contó que en el partido de ida, Chavelines llegó a la provincia de Ayacucho con 12 personas y les dijeron que eran de seguridad del equipo. "No fue así porque enfrentaron a la polícia, no le hicieron caso al comisario, casi le pegan al oficial de seguridad. Entonces no estamos hablando de gente de seguridad, sino de gente que se dedica a cosas ilícitas. Si eso lo hicieron en Huanta, imagínese lo que pueda pasar allá", culminó.

