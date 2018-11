Mujer es presidenta de club de fútbol y a la vez policía en Ica

Si alguien dijo que el fútbol es de machos se equivocaron. En estas épocas donde hay igualdad de género, Daerlly Erazo Castañeda, una guapa dama de 28 años, decidió dejar atrás los cuestionamientos y las críticas, para ser la presidenta del club Santos FC de Nazca, un equipo humilde de la primera cuadra de la Calle Pisco del barrio de Vista Alegre.

Con su carácter fuerte y disciplina, Daerlly que es Sub Oficial de Tercera de la PNP junto al entrenador Martín “El Loco” Dall’ Orsso han llevado al equipo a pelear su ingreso a las semifinales de la Copa Perú y buscar su ingreso al fútbol profesional.

La novedad es que Daerlly no está sola, está acompañada por un grupo de amigas en su directiva, que tiene este gran reto de llevar el fútbol profesional a Nazca.

¿Cómo así se decidió incursionar en el fútbol?

- Me decidí hacerlo porque es un deporte que me apasiona, desde niña práctico este deporte y vengo de una familia deportista.

¿No le dio temor ser presidenta de un club?

- No, porque para mí no hay nada imposible soy una mujer de retos y por ser hincha del club Santos FC acepte ser la presidenta.

¿Porque su directiva está compuesta en su mayoría por mujeres?

- Porque pienso que no solo los hombres pueden dirigir un club, nosotras las mujeres podemos desempeñarnos en diferentes actividades.

¿Imaginó en algún momento que el Santos FC luche su clasificación a la semifinal de la Copa Perú?

- Sinceramente no me imagine llegar hasta esta etapa, pero si quise salir campeón en la etapa Distrital, quedando Sub campeón, en la provincial Campeón y en la Etapa Departamental Campeón, al ver que lográbamos buenos resultados, mi entrega y sacrificio iba en aumento.

Como hace para conseguir dinero y mantener económicamente al club?

- Con el apoyo económico de mi Señora Madre Blanca Castañeda Hernández, el Señor Jorge Bravo, el alcalde del Distrito de Vista Alegre el Ing. José Luis Gutiérrez Cortez, empresarios de Nasca que de una u otra forma me apoyan y por ende al club.

¿Para usted el fútbol es de “machos”?

- No necesariamente, porque también nosotras las mujeres practicamos este deporte Rey, ya que ahora en estos tiempos hay mayor presencia en los estadios y una participación más democrática.

¿Con esto de la igualdad de género usted demuestra que las mujeres están hechas para grandes cosas?

- Así es, lo estoy demostrando, nosotras las mujeres estamos hechas para hacer grandes cosas y no tenemos que ser excluidas.

¿Imagino que le gusta el fútbol?

-Me encanta, lo juego desde niña y lo seguiré jugando mientras pueda.

¿A qué se dedica y cuál es su profesión?

- Pertenezco a la Policía Nacional Perú, soy Sub Oficial de tercera. Mi centro de trabajo es Ica, pero vivo en Nasca, y voy a ver los muchachos en los entrenamientos.

¿Seguro llegas uniformada al entrenamiento?

- Casi todos se sorprenden, luego se dan cuenta que soy yo, me saludan y me respetan.

¿Varios se han atrevido a darle un piropo seguro?

- Sí, sí, siempre hay varios irrespetuosos y desubicados, pero cuando me acercado a ellos y muy seria me han pedido disculpas y hasta perdón.

¿Te han dado ganas de llevarlos “esposados” por faltosos?

- Uff… no sabes, ganas no me han faltado, pero como te digo, los “desubicados” me piden disculpas y se van asustados. Es que tengo mi carácter y me hago respetar.

Para evitar desagradables momentos usted no entra al camarín antes ni después de un partido…

- Las pocas veces que he entrado al camarín, fue para darles mi apoyo moral a mi equipo siempre esperando que todos estén cambiados y listos para salir a la cancha para no incomodarme ni incomodarlos a ellos.

Si le dan a escoger entre el fútbol o su equipo y su enamorado. ¿Por cuál se decide?

- Escogería a mi equipo al Santos FC sin pensarlo, por la responsabilidad que asumí y por el cariño que le tengo a dicho Club.

¿Cómo califica al entrenador Martín Dall' Orso?

- Es una buena persona, responsable que desempeña bien su trabajo. Entrena a los jugadores con mucha entrega, muy aparte de ser el entrador es amigo de los chicos, particularmente a mí me agrada por que incentiva la unión en el grupo como también la armonía por ello lo aprecio mucho.

¿Un sueño por cumplir?

- Traer el futbol profesional a Nasca. Dios quiera que sea así.

Por último hincha de que equipo eres?

- De Universitario de Deportes y del Santos FC. Además me gusta el vóley y el futbol.

* Texto extraído de una nota de Eduardo Gamarra