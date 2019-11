No se dan por vencidos. Pese a que una resolución de la FPF decretó la eliminación del Miguel Grau de Abancay, tras una incorrecta inscripción de un futbolista, un grupo de ex alumnos de la institución no baja los brazos y hará hasta lo imposible para que el su club se mantenga en la Copa Perú 2019.

Para lograr este objetivo, un grupo de ex alumnos del colegio tomaron partido y anunciaron que ya se presentó el reclamo correspondiente. Asimismo, para velar por los intereses de la institución se contrató al abogado deportivo, David Pezúa, el mismo que es representante de varios jugadores, entre ellos del delantero del Seattle Sounders, Raúl Ruidiaz.

“Hemos tratado de dar un apoyo al equipo para llevar el reclamo correspondiente y en ese sentido hemos puesto el personal idóneo que lleve el caso”, sostuvo el ingeniero Erick Alarcón Camacho, exalumno del equipo en la promoción 90.

“El señor Fredy Pinto se ha contactado con David Pezúa, quien es el mejor abogado deportivo del país, es una persona muy capacitada para asumir el caso. Fredy asumirá todo el costo de sus honorarios, porque lo que se que quiere es que el mejor defienda al equipo”, agregó Camacho.

Por último el ex alumno anunció que el partido entre Carlos Steín y Credicoop de San Cristobal será postergado hasta conocerse la respuesta y resolución final de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) respecto a este nuevo reclamo.

“En principio se deberá cancelar su programación mientras se resuelve nuestra apelación. Hay puntos flojos en la decisión de la FPF, que van desde un error en la hora notificar, no hubo presencia del comisario, Carlos Stein presentó extemporáneamente su reclamo y por ello consideramos que hay una predisposición de la FPF de eliminar a un equipo provinciano”