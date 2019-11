La Finalísima de la Copa Perú no se detiene y este miércoles 27 de noviembre se disputará la segunda jornada. Sport Chavelines vs Carlos Stein y Deportivo Llacuabamba vs Sport Estrella serán los partido que se jugarán en el estadio Miguel Grau del Callao desde la 1:30 pm (hora peruana).

Es importante mencionar, que en la primera jornada de este cuadrangular, la cual se disputó el domingo 24 de noviembre, los dos encuentros terminaron empatados. Un triunfo en la segunda fecha es que mas vital para cualquiera de los equipos.

Resultados de la Primera Fecha

Domingo, 24 de noviembre

Sport Chavelines 1-1 Deportivo Llacuabamba :34′, Marlon Ruidías (Llacuabamba). 78′, Kelvin Alcalde (Sport Chavelines)

FC Carlos Stein 1-1 Sport Estrella: 11′, Yoffré Vásquez (Carlos Stein). 40′, Raúl Cunya (Sport Estrella)

Tabla de Posiciones

Equipos Pts DG Sport Chavelines (La Libertad) 1 0 Deportivo Llacuabamba (La Libertad) 1 0 FC Carlos Stein (Lambayeque) 1 0 Sport Estrella (Piura) 1 0

Fecha y hora de la Segunda Fecha de la FINALISIMA

Miércoles, 27 de noviembre

Sport Chavelines vs. FC Carlos Stein -Hora: 1:30 p.m.

Deportivo Llacuabamba vs. Sport Estrella-Hora: 3:30 p.m.

Canales que transmitirán EN VIVO

Los partidos EN VIVO será transmitido por UCI TV a través de Facebook Watch (Canal 11.3 de TDT) y el canal 516 de Claro TV.

Horario en el mundo

Países-Hora

Perú 1:30 p.m.

Colombia 1:30 p.m

Ecuador 1:30 p.m.

Chile 3:30 p.m.

Argentina 3:30 p.m.

México 12:30 p.m

Francia 9:00 p.m.

Estados Unidos (Miami) 1:30 p.m.

Cómo llegar al Miguel Grau del Callao para ver la FINALISIMA