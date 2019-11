La Finalisima de la Copa Perú llegará a su fin este domingo. Deportivo Llacuabamba y Carlos Stein son los dos equipos que llegan con las chances intactas de llegar a la primera división del fútbol peruano. Justamente, ambas oncenas se enfrentarán mañana a partir de las 3:30 pm (hora peruana) en el estadio Miguel Grau del Callao.

Yeferson Romucho denuncia que allegados del Deportivo Llacuabamba lo quisieron sobornar

Sin embargo, en las últimas horas una denuncia pública del arquero de Sport Estrella, Yefersón Romucho, podría cambiar el rumbo de uno de los candidatos que sueñan con al ascenso a la Liga 1. El guardamenta del equipo piurano, reveló que horas antes del duelo ante del Deportivo Llacuabamba, un “allegado” al club de La Libertad le ofreció una jugosa cantidad de dinero para “echarse” en el juego que disputaron el último miercoles.

“Nunca me vendí pero aun así estoy recibiendo amenazas de muerte, siempre soy leal al equipo que defiendo y ahora me debo al Club Sport Estrella, allegados al Club Deportivo Llacuabamba me ofrecieron 30 mil soles pero no acepté porque mi dignidad no tiene precio pero ahora hay terceros que aseguran que si me vendí porque quieren quedarse con la plata”, fue lo que sostuvo Romucho a Telecable Smart Sechura.

Como se recuerda, el día miércoles Deportivo Llacuabamba venció 5-0 a Sport Lorento. A partir de esa derrota se empezó a especular del rendimiento de varios futbolista del equipo de Paita, siendo Romucho uno de los primeros en ser acusado.