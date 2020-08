Tiene 26 años y hace un tiempo fue noticia por su parecido al jugador del Barcelona y figura de la Selección de Chile Arturo Vidal. Hoy, Royer Vásquez, que también es hincha de Alianza Lima y de Cristiano Ronaldo, la pasa mal. Intenta aliviar sus preocupaciones viendo la Champions League en su televisor, pero no olvida que la pandemia por coronavirus ha echado por tierra todos sus sueños como futbolista en la Copa Perú para este 2020. Sufre, juega al fútbol e intenta sonreír.

Royer cuida mucho su apariencia. Le gusta el estilo rudo de Arturo Vidal y su gran forma de juego en la Selección de Chile y en el Barcelona. Por eso intenta imitarlo más allá del look y del parecido en los rasgos físicos. También juega de volante como el compañero de Lionel Messi, sabe meter fuerte la pierna y es hábil para el pase largo y el remate de larga distancia. Y aunque está lejos de jugar la Champions League, se ganaba el pan de cada día en la Copa Perú.

El 2019 disputó la Copa Perú con el equipo Credicoop y este año esperaba su revancha en busca del soñado ascenso. Sin embargo, las cosas para Royer Vásquez se le pusieron color hormiga con la pandemia por coronavirus. El fútbol peruano se paralizó y con ello su trabajo. El Arturo Vidal peruano tuvo que volver a su tierra, Juliaca donde busca reinventase. Ya lo intentó con una licorería y una tienda de ropa, y ahora ha decidido incursionar en una academia de fútbol.

Para eso, el Arturo Vidal peruano, Royer Vásquez, dejó su casa en Lima, en San Juan de Lurigancho y se regresó a Juliaca, donde espera reinventarse para salir adelante. Soñando con volver pronto al verde para cumplir sus ideales en la Copa Perú. Mientras tanto, quiere descubrir nuevos talentos que, al igual que él cuando era niño, sueñen con llegar a ser figuras en el Barcelona o en ser los nuevos Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

¿Cómo te ha afectado la pandemia?

El Covid-19, en lo personal, me provoca mucho miedo porque tengo al lado mi hijo de 3 años y a mi mujer. Pero bueno con la bendición de Dios estamos bien, cumpliendo los cuidados que se tiene que dar. En mi vida profesional me ha afectado mucho, pues prácticamente vivo del fútbol, el cual está paralizado.

¿Y que estás haciendo para obtener ingresos?

A lo largo de mi carrera he podido ahorrar gracias a Dios, y bueno también tengo algunos negocios en la ciudad de Juliaca, como una tienda de ropa, una licorería y ahora estoy abriendo mi escuela de fútbol Vásquez F.C.

¿Pasaste la cuarentena en Puno?

Este año iba a regresar a Lima, pero me agarró la inmovilización social acá en Juliaca y por eso no puedo ver a mi madre Eva, que no la veo hace un año y medio. Mi hijo es quien la extraña más y eso me da mucha pena, con esto de la videollamadas atenuamos un poco esa distancia que hay entre nosotros.

¿Emocionalmente estás mal?

Al principio me afectó mucho en lo emocional esto de la pandemia y cuando todo se paralizó dejé de entrenar y subí 4 kilos de más. Luego uno tiene que ser consciente y ponerse fuerte mentalmente, por eso empecé a entrenar de manera personal en casa.

Ahora estás figurita…

(Risas) Claro, ya estoy en óptimas condiciones.

Me imagino que te pican los pies por volver a jugar.

Eso sí, por eso me estoy poniendo en forma y gracias a Dios tengo una gran opción de migrar a Bolivia. Al Stormers San Lorenzo de la Copa Simón Bolívar (Segunda División), torneo que empezará a jugarse en setiembre.

