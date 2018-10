El 'Arturo Vidal peruano' que juega en Puno llama la atención en Chile [FOTOS]

Su parecido al jugador chileno Arturo Vidal es impresionante. Tiene el mismo corte de cara, un peinado similar, la barba igualita, la postura, la forma en la que se para en el campo de fútbol... Él es Royer Vásquez, volante (el mismo puesto en el que actúa el mapochino) del Credicoop San Román de Juliaca, equipo que sueña con llegar a las instancias finales de la Copa Perú.

La gran similitud física del jugador peruano con su colega del FC Barcelona no solo ha llamado la atención de la prensa nacional, sino también en el vecino país del sur. De hecho, un medio periodístico chileno lo contactó para entrevistarlo.

"Un compañero en 2013 me dijo que me parecía a Arturo y lo comencé a seguir desde la Juventus... Lo admiro desde ese tiempo porque es el mejor '6' del mundo. Me parezco bastante y trato de igualar su carácter y temperamento", le contó Vásquez al portal CDF Noticias de Chile.

"Acá en Tarapoto (donde su equipo jugará el partido de vuelta en el repechaje de la Copa Perú) no he parado de tomarme fotos y fotos con los hinchas de la ciudad", añadió.

En la misma charla, el "Vidal peruano" también contó que su gran parecido con el seleccionado chileno le ha generado más de una situación incómoda, insultos de por medio.

"Solo porque es chileno y esas reconocidas diferencias históricas me han agredido verbalmente, sobre todo después del muro rayado en Lima (Eliminatorias). También he tenido algunas discrepancias con los periodistas, pero les hago ver que lo de Arturo solo queda en la cancha. Todo debe quedar ahí, espero lo entiendan. Para mí no es antipático como piensan muchas personas en Perú", expresó.

"Fue una pena no poder verlo en el Mundial, porque seguro hubiese tenido una destacada participación. Fue decepcionante no verlo en Rusia. Ahora es lamentable lo que le pasa en el Barza, pero sé que podrá revertir su situación", opinó Royer Vásquez.

Al finalizar el diálogo con el medio chileno, el mediocampista del Credicoop San Román no ocultó su deseo de algún día conocer a su máximo ídolo deportivo. "Nunca he podido verlo, me gustaría conocerlo. Sería grandioso y tener su camiseta sería un tesoro", apuntó.