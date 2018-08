Arquera de la U: "Estoy involucrada con el crecimiento del fútbol femenino"

Los tres palos cremas son suyos. Karla López, hoy arquera de Universitario de Deportes juega todos los fines de semana en la Copa Perú Femenina, recuerda que su amor por el fútbol nació desde pequeña. “Mi pasión por el fútbol es desde siempre. Recuerdo que jugaba desde chiquita con mis amigos de barrio (en Las Malvinas) . Salía del colegio y me iba a jugar, a hacer chacota”, indica la arquera.

Sus inicios fueron en una academia cerca a su casa, exclusiva para hombres. Afortunadamente, gracias a su talento y apoyo de sus padres, Karla López pudo quedarse e iniciar su desarrollo en el deporte. "Comencé jugando fútbol en Las Malvinas. Había una academia de fútbol de hombres, un amigo me llevó, entré y era la única chica del grupo. Luego, al verme ahí llegaron más chicas para inscribirse a una academia que solo era de hombres". Sin embargo, en ese momento, ella jugaba de delantera. El destino tenía otro rumbo para ella.

Crema sensación

Karla López llegaría a tienda merengue y en el club sería entrenada para arquera y desde ese momento no soltó los guantes. "Un año después una amiga me lleva a la escuela de Universitario de Deportes, ahí estuve dos meses. Luego salió un campeonato de la Sub-15. En ese momento, yo no era arquera, jugaba como delantera, pero por mi talla entré como refuerzo a una categoría mayor y me probaron en el puesto. Y desde ahí es que me quedé en el puesto. Fue un cambio radical pasar al arco. Al inicio yo sacaba los balones con los pies, no metía la mano, hasta que me enseñaron a tapar, a caer, levantarse. Ser la última persona que evite que la pelota entre al arco, fue un cambiazo, pero me gustó”, apunta.

Los objetivos de Karla López y las cremas en la Copa Perú Femenina son claros. “Que ‘el titulo vuelva a casa. Campeonar la Copa Perú Femenina e ir a la siguiente fase”. Este domingo, la 'U' jugará contra Agustino por la primera fecha de la segunda ronda del campeonato. El estadio Lolo Fernández de Breña será escenario de este gran duelo desde la 1:00 p.m.

Amor por la Blanquirroja

A sus 19 años ya ha defendido el arco de la selección peruana y reconoce que vestir la blanquirroja genera un sentimiento indescriptible, pero uno de los mejores que pudo haber tenido. “Es un orgullo poder representar a mi país, una felicidad enorme e inexplicable, dejar, sudar y dar todo por la camiseta roja y blanca, darle una alegría al pueblo peruano ... Muy feliz de representar al Perú”. Sin embargo, asegura que cantar el himno nacional también logra calar en lo más profundo del ser. “Son muchos sentimientos encontrados, mucha felicidad, cantarlo a todo pulmón y sentir cada letra corriendo por las venas, llorar después de cantarlo, es lo mejor cantar en himno nacional que representa a mi país”, indicó.

Además, agrega "mi experiencia de jugar por la selección peruana no se puede explicar así no más. Representar a tu país, ponerte la camiseta, sudarla, dar todo, jugar... no sé, es extraordinario. Es un sentimiento enorme haber representado a la selección y seguiré esforzándome para volver", promete Karla López.

Para la aquera de Universitario de Deportes no hay meta u objetivo que no puede alcanzar y lo tiene presente. La Copa Perú Femenino, la selección peruana y representar con orgullo y responsabilidad a un club son sus grandes pilares, por eso ella señala que "el termino de una etapa, es el inicio de objetivos más grandes".

Compromiso con el fútbol femenino

Karla López reconoce que hoy es día es más fácil que las mujeres practiquen el deporte, pues la difusión del fútbol femenino poco a poco está creciendo. "En la actualidad no es difícil para una mujer jugar fútbol porque ahora hay academias, escuelas de fútbol de mujeres. Cuando yo me inicié era más complicado porque no habían muchas escuelas femeninas y si jugabas ya tenías adjetivos calificativos", explica la arquera de Universitario de Deportes.

Finalmente, Karla López confirma que su pasión y amor por el fútbol femenino no se queda solo en las canchas o bajo sus tres palos, pues ella, como sus compañeras que compiten en la Copa Perú Femenino apuntan a un proyecto más grande. “Tengo un buen vínculo con el fútbol femenino ya que estoy involucrada con el crecimiento y desarrollo de este deporte en el país”. concluyó.

