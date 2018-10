Copa Perú Femenina: Yaneth Huayhua, el 'motor' de Ayacucho FC

Ayacucho FC se consagró campeón de Ayacucho en esta Copa Perú Femenina que se viene desarrollando en distintas partes del país. Una de las jugadoras históricas de la región es Yaneth Huayhua Avilés, quien compite desde muy pequeña y este 2018 con sus 27 años aceptó la propuesta de ir a defender el cuadro de 'los zorros' que es uno de los pocos clubes que está tomando el fútbol femenino de la manera más profesional posible.

Entrevista: Rosa María Muñoz

Yaneth, ¿cómo se dio este fichaje por Ayacucho FC este año?

Ya existía el equipo de Ayacucho FC desde hace unos años pero ahora se pusieron como objetivo hacer las cosas distintas, todo es mejor. Me hicieron la invitación por mi experiencia en el fútbol y me dejaron armar el equipo con un nuevo grupo, con chicas competitivas que yo conocía y así es como hemos campeonado.

¿Reciben todo el apoyo por parte de la dirigencia o tienen algunas limitaciones?

La directiva nos permite entrenar en la cancha del primer equipo cuando es posible, sino alquilan otro terreno, también nos brindan técnicos distintos que están a cargo de la sub 14, sub 17. Tenemos mucho apoyo, nos dan todos los implementos necesarios para entrenar y competir, estamos muy agradecidas porque nos toman en cuenta de verdad.

¿Cómo fue que empezaste en el fútbol?

Mis padres fallecieron cuando yo tenía 2 añitos y mi papá fue futbolista. Ahora todo lo que hago en el fútbol es en honor a mi papá Celestino Ameth Huayhua Sulca, quien fue muy conocido acá, jugó en Sport Huamanga, el único club que existía acá en Ayacucho. Tengo ese sueño de jugar Copa Libertadores para que él se siente orgulloso desde arriba, pero sino me dan la oportunidad no puedo demostrar las cualidades que tengo.

¿Además de jugar fútbol, tienes otra faceta?

Mi vida es el fútbol pero también estudio derecho en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, debo decir que si bien antes no se me daba dinero por jugar ahora al menos cuando me contratan en algunos equipos me dan incentivos y un dinero que me ayuda a solventar mis estudios. Siempre estaré agradecida con este deporte y todo lo que me da.

¿En qué posición juegas?

Juego de '10', a veces de volante. Soy polifuncional gracias a mi velocidad, me corro toda la cancha.

¿Has pensado en venir a Lima para jugar por algún equipo de aquí?

En algún momento me invitaron de Sport Boys pero siento que en Lima aún no rescatan talentos de las provincias, aún las provincianas son discriminadas. Ellos piensan que no van a rendir y eso no es así. Deberían promover el fútbol femenino también en provincias y no solo en la capital. Espero que pronto algún equipo de la capital vea mi talento y me contrate, por ahora estoy enfocada en ganar la Etapa Nacional con Ayacucho FC.

DATO: Yaneth Huayhua fue la máxima anotadora del cuadro campeón durante todo la Etapa Regional, marcó 21 tantos.

