Copa Perú Femenina: "Siento que el fútbol te puede abrir muchas puertas"

Lleva el deporte en la sangre. Sara Arévalo, arquera de Sporting Cristal, recuerda que antes de practicar el fútbol femenino, integró el equipo de Voley de Géminis y disputó la Liga Nacional Superior de Voley. Sin embargo, su pasión y amor por el fútbol terminó por inclinar la balanza. Ha vestido los colores de los tres equipos más populares del Perú, sin embargo con las rimenses tiene como objetivo ganar la Copa Perú Femenina y clasificar a la Copa Libertadores.

Escribe: Adriana Barrantes

@Adbarrantesg

Sus inicios en el deporte y en el arco se remite a una pasión familiar. Su padre, el periodista Peter Arévalo, practicaba con sus hermanos y ella, le pidió que también la entrenara. Las primeras oportunidades sería solo eso 'entrenamientos', pero el destino y el fútbol femenino tendría una oportunidad para Sara, que no estaba en los planes, y tomaría otro rumbo.

"Yo juego Voley desde los 8 años y el fútbol me llamó la atención gracias a mi papá. Él antes entrenaba a mis dos hermanos como arqueros y un día le pedí que me entrenara igual. Al principio quedó en eso, solo entrenamientos. Pero luego, el profesor Duarte, que estaba de entrenador en la selección peruana de fútbol femenino, me invitó para entrenar con él. Yo en ese entonces jugaba la LNSV para Géminis, él me vio por televisión, le preguntó a mi papá si la jugadora de Géminis, Sara Arévalo, era su hija. Y mi papá le dijo que sí, le preguntó mi talla y le dijo si no quería entrenar con él y yo acepté", comenta la hoy arquera de Sporting Cristal.

Su paso por la selección peruana tuvo que ser interrumpido porque Sara aún no formaba parte de un equipo y necesitaba de uno para continuar en la Blanquirroja. Además, ella aún jugaba por Géminis y disputaba la LNSV. "En la selección era para una o dos categorías mayor que la mía, si no me equivoco. El equipo ya estaba preparado en sí, pero me invitaron para que me prepare con ellas. En ese año recuerdo haberlo dejado y seguir con el Voley. Pero al año siguiente me invitaron nuevamente y ahí entré a Alianza Lima. Cuando recién estaban formando el equipo de fútbol femenino en el club porque ya necesitaba un club para poder entrenar con selección peruana", recuerda.

Héroe sin capa

Para Sara, la relación con su padre también es excelente porque comparten la pasión y amor por el fútbol y la posición. Ella cuenta que él es su modelo a seguir, destaca la dedicación que tiene con el deporte y está segura que es su 'héroe, que vuela, pero sin capa'.

"Creo que mi papá sí influyó indirectamente, cuando lo veía entrenar a mis hermanos, pero estoy segura que de un modo u otro me iba a llamar la atención este deporte y lo iba a practicar, quizá a una edad mucho más temprana. He ido a verlo tapar muchas veces y me motiva a ser mejor cada día. Recuerdo que lo vi tapar el 2013 cuando yo estaba regresando al fútbol, recién entraba a Alianza Lima, y lo vi volar como nunca. A pesar que la gente lo subestime por el sobrepeso, yo lo admiro bastante a mi papá. Es mi referente para todo y cada logro que he tenido en mi vida siempre se lo dedico a él, a mi familia en general, pero es él quien siempre me ha acompañado en cada reto nuevo y me ha ayudado a sobreponerme cuando he tenido varias caídas", expresó.

Corazón para quererte

Con la necesidad de encontrar un equipo para practicar el deporte, Sara ingresa a Alianza Lima en el 2013. Ella reconoce ser blanquiazul de corazón, sin embargo cuando está bajo los tres palos de su equipo, el hinchaje queda de lado y va con todo para mantener su arco sin goles.

"El año en que entré a Alianza Lima fue el 2013, cuando recién se formó. El equipo era nuevo, algunas de las chicas si se conocían, otras eran nuevas. Pero se formó un buen grupo. Ese mismo año fue la primera vez que participé del Campeonato Metropolitano. Yo soy hincha de Alianza Lima a morir. Pero separo lo que es ser hincha, con el respeto y el profesionalismo que una persona debe tener cuando entra a otro club. Cuando jugaba por JC Sport Girls y nos tocaba partido contra Alianza, salía con todo. Y creo que eran mis mejores partidos. Yo lo sentía como una revancha o algo así. No tuve la oportunidad de enfrentarme a Alianza cuando pasé por Universitario (2017)", cuenta.

Arco cerrado

Sara, como otras mujeres que participan en la Copa Perú Femenina, realizan otras actividades fuera de las canchas, por lo que deben organizar sus tiempos y días para poder cumplir con todo. Tras su paso por Alianza Lima, cambiaría de colores y JC Sport Girls le abrió las puertas, sin embargo tuvo que colgar los guantes por un tiempo para continuar con sus estudios universitarios.

"Pasé a ser parte de JC Sport Girls, Solo jugué un año (2015) Fue el club que más continuidad me dio, lamentablemente tuve que salir por tema de estudios. Mis horarios en la universidad se complicaba. Anteriormente también me complicó el horario pero lo compensaba entrenando con la selección de fútbol de la UPC. Pero conforme vas avanzando los ciclos, ya vas priorizando algunas cosas hasta que puedas tener control de tus tiempos y todo. Dejé el fútbol el 2016 por un tiempo hasta agosto del 2017 que entré a Universitario de Deportes".

Su retiro temporal del fútbol femenino no se prolongó. En la mente de Sara nunca estuvo colgar los guantes definitivamente y sabía que su regreso bajo los tres palos llegaría tarde o temprano y un nuevo reto comenzaría. "Siempre tenía en mente que quería regresar, no quería dejarlo. Tampoco quería estar parada tanto tiempo, cuando se prolonga ese tiempo de para, cuando regresas cuesta un poco hasta agarrar el ritmo. Físicamente considero que me encontraba bien, seguía entrenando por mi cuenta y aparte con la selección de Voley de la universidad. Pero con el fútbol no tenía contacto. Hasta que Universitario me llamó, pero mi paso por el club solo fueron unos meses".

Raza celeste

A inicios de este año, Sara llegaría a La Florida para pelear el puesto y asegura que la camiseta celeste pesa. Con las rimenses, la arquera ha participado de la Copa Oasis, recientemente realizada en Chile y explica que el club se preocupa por la difusión del deporte en todas sus categorías. "Una amiga muy cercana me pasó la voz para entrar a Sporting Cristal, fue a inicios de este año. El club maneja todas sus divisiones muy bien. Se esfuerza bastante para darle a sus jugadores de todo y nosotras no somos la excepción. Por el poco tiempo que llevo en el club me he dado cuenta de ello. Personalmente, me siento muy bien en Cristal. En poco tiempo le he agarrado bastante cariño. Y soy consciente de la camiseta que tengo puesta ahora", dijo.

Además, destaca la función que cumple la dirigencia celeste con el fútbol femenino y en esta participación de la Copa Perú Femenina. "Te comentaba que me parecía una de las instituciones más serias que hay en el Perú. Y que con el poco tiempo que llevo entrenando allí, me he llegado a sentir identificada con el club. He tapado como titular la mayoría de partidos que ha jugado Sporting Cristal este año", aseguró.

Sara tiene claras sus metas para este año y una de ellas es lograr la clasificación al torneo internacional. Las rimenses sacaron puntaje perfecto en la primera fase de la Copa Perú Femenina y son fuertes candidatas para pelear por el título nacional. "Ahora con Sporting Cristal quiero llegar a la Libertadores y estar como arquera titular. Y en la parte física entreno también en mi universidad", comenta.

Más difusión

Tal como sus compañeras, Sara hace un llamado para que el apoyo al fútbol femenino se incremente y pueda difundirse más la categoría. "De por sí, aún falta más apoyo, pero todo es parte de un proceso. ¿Cómo se podría difundir más el fútbol femenino? Supongo que podrían proyectar los partidos en televisión. Difundirlo por redes sociales para que asista más publico y se enteren de que existe el fútbol femenino en el Perú, que hay un campeonato de fútbol femenino. Porque hay muchas personas que aún no están enteradas de ello", concluyó la joven arquera de Sporting Cristal.

LEE TAMBIÉN: