Copa Perú Femenina: Programación de la segunda fecha

Rueda la pelota. La Copa Perú Femenina continúa este domingo con ‘picantes partidos’. La segunda fecha de la segunda etapa del campeonato tiene como protagonistas a Universitario de Deportes, Sporting Cristal y La Cantera que desde el pitazo inicial han sacado resultados positivos dando muestra de la calidad de sus futbolistas.

Pelea ajustada

Desde las 10:30 a.m. en el Campo 2 del estadio Complejo Villa El Salvador, las cremas enfrentarán a Partizan de Barranco y pondrán en juego la punta del Grupo 1 que pelea punto a punto con Sporting Cristal.

La fecha pasada, Universitario de Deportes goleó por 6-0 a Municipalidad Agustino y confirmó que son candidatas para pelear el título de la fase provincial de la Copa Perú Femenina.

Mientras que las celestes visitarán a Municipalidad Agustino en el Estadio Marcelino Ccaico de El Agustino a las 2:10 p.m. Las de La Florida llegan motivadas a este duelo trasvencer por 2-0 a Partizan la jornada pasada, en un duelo que fue muy reñido; sin embargo Sporting Cristal pudo quedarse con los tres puntos que les permite apoderarse de la segunda casilla del Grupo 1.

Precisamente, este bombo es el de ‘la muerte’, pues Universitario de Deportes y Sporting Cristal son favoritas para llegar a la etapa final del campeonato.

Manda de visita

Por el Grupo II de la Copa Perú Femenina, La Cantera visitará a las 4:00 p.m. a Talemtus Callao en el Estadio Marcelino Ccaico. La ‘Furia Naranja’ llega a este partido con la moral al tope, pues goleó por 6-0 a Villa Libertad y quiere seguir como único líder de su bombo.

La jornada la completan los choques de Premier contra Villa Sport (9:00 a.m.) y Villa Libertad ante Atlethic Villa (12:30 p.m.) en el Complejo La Liga de Villa El Salvador. En el Campo 1 del mismo recindo deportivo, A.D.E.F se mide contra Apocalipsis (9:00 a.m.) y Somos Olímpico va contra Pedro Labarthe (10:30 a.m.). En el estadio Carlos Moscoso de Surquillo Sport Grils choca con Santa Rosa Ensenada (4:00 p.m.) y en el estadio Municipal San Luis Cañete, Real San Luis recibe a Defensor Surco (3:00 pm.).

