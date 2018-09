Copa Perú Femenina: "Ganarle a un favorito se siente bien"

Clásico es ganarte. La última fecha de la segunda fase de la Copa Perú Femenina tuvo como protagonistas a las cremas y celestes. En el partido más esperado del campeonato, Universitario de Deportes y Sporting Cristal regalaron a sus hinchas un ‘picante’ duelo que terminó con el triunfo por 1-0 de las rimenses, con lo cual clasificaron como líderes del Grupo A a la tercera etapa, seguidas por la ‘U’.

Por: Adriana Barrantes

@Adbarrantesg

Celeste aunque le cueste

Como era de esperarse, este clásico se vivió desde horas antes del pitazo inicial. Ya en la cancha Carlos A. Moscoso de Surquillo, María Valentín se mandó un golazo de tiro libre, sorprendiendo a la barrera y arquera crema, Karla López. Un pinturita a los 5’ de iniciado el compromiso y decidió el futuro del partido.

Con el tanto en contra, Universitario de Deportes adelantó sus líneas y tuvo la posesión del balón, sin embargo no estuvieron finas en la definición y el arco rimense, bien cuidado por Fiorella Valverde, no fueron superados. “Ganarle a un favorito de hecho se siente bien; soy consciente que nuestro juego no fue el mejor a comparación de partidos anteriores, pero con el trabajo en equipo logramos mantener el resultado a favor hasta el final del encuentro", comentó la arquera de Sporting Cristal.

Mantener el orden táctico le sirvió a Sporting Cristal para quedarse con los tres puntos y quedar como líder absoluto del Grupo A de la Copa Perú Femenina. Por ello, Fiorella Valverde reconoce y felicita el esfuerzo de sus compañeras. "Todas tuvimos un rol importante y nuestras delanteras también porque tenían más de dos marcas, pero bueno nos faltó encontrar un poco más de trabajo en ataque. Creo que nos preocupamos en mantener el uno a cero", reconoció la rimense.

De igual a igual

Sporting Cristal llegó a este último partido de la segunda etapa con goleadas sobre sus rivales. Sin embargo, para el choque contra Universitario de Deportes el desarrollo del cotejo fue parejo y muy peleado. "La idea obviamente era quedar primeras, tener los 9 puntos y sí nos hubiera gustado mantener el ritmo, pero gana el que hace el gol. Ya trabajaremos en la semana para mejorar los errores que tuvimos", manifestó Fiorella Valverde.

Finalmente, la arquera de Sporting Cristal revela que las celebraciones por el triunfo ante Universitario de Deportes ya quedaron atrás y están mentalizadas en seguir avanzando a paso firme en la Copa Perú Femenina. "El triunfo nos da sensación de tranquilidad porque logramos lo que quería el entrenador Germán, pero ya volteando la página y esperando la siguiente final", concluyó.

Terminada esta etapa en el torneo, la Copa Perú Femenina continúa este fin de semana en el inicio de la tercera fase, instancia a la que han clasificado 8 equipos, los 2 mejores de cada bombo (Grupo A, B y C) y los dos mejores terceros. Una fase donde todo puede pasar y se pone de candela.

Foto: Prensa Sporting Cristal.