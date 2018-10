DT de JC Sport Girls renuncia a semanas de la Copa Libertadores Femenina

A solo unas semanas de que empiece de la Copa Libertadores Femenina (4 de noviembre) y en plena Copa Perú Femenina, el técnico de JC Sport Girls, Giovanni Sosa, decidió dejar el banquillo del cuadro campeón que obtuvo su pase a este torneo internacional con el título nacional consagrado a inicios de este 2018.

Esta noticia ha caído como un balde de agua fría a los aficionados del fútbol femenino en el país pero el profesor Giovanni Sosa habló en exclusiva con 'EL BOCÓN' sobre dicha decisión.

Entrevista: Rosa María Muñoz (@rosamt5)

Profesor, ¿a qué se debe realmente su salida de JC Sport Girls?

Cuando se trabaja para objetivos deportivos, el técnico tiene su función y requerimientos y la directiva tiene que trabajar en función a esos requerimientos para cumplir los objetivos. Desde agosto que tomé el equipo hice una serie de pedidos para que el equipo pueda llegar de la mejor manera pero en el camino no se han ido dando las cosas como se esperaban. Después de la final provincial este tema se agravó un poco más por temas de infraestructura, de pases de jugadoras .Han habido discusiones, diferencias respecto a cómo se debe llevar el manejo del equipo de manera interna.

Cuando habla de requerimientos incumplidos, ¿cuáles son los principales?

Básicamente el tema de infraestructura. No tenemos campos, tenemos que alquilarlos o gestionar con entidades que puedan apoyar. Incluso para la semana antes de la final solamente teníamos campo en un hora donde la mayoría de jugadoras no podría estar presente. Prácticamente llegamos sin entrenar. Claro la fortaleza de las chicas frente a la adversidad permitió que se pueda ganar esta final. Por otra parte el tema de fichajes, las jugadoras que debían llegar no están aptas y eso recién me lo entero a última hora lo cual obviamente generó en mí una molestia porque me habían asegurado que iban a ser parte de la plantilla.

¿Es esta decisión ya oficial o podría haber algún tipo de retroceso?

Yo comuniqué esta decisión el día sábado 13 por la noche, después ya no he tenido mayor contacto. He sido técnico de 4 etapas 2009, 2010, 2017 y ahora en agosto del 2018, me apena que no se haya podido llegar a una buena coordinación.

JC Sport Girls suele estar involucrado en reclamos por parte de otros clubes que consideran existe un favoritismo por parte de la FPF, ¿ha sentido algo irregular en estos procesos?

Yo en todo momento he hecho la misma pregunta a la directiva acerca de estas denuncias y comentarios contra el club, sobre si este reclamos tenían algún asidero válido pero siempre me han dicho que no, que es un tema de atacar al que suele ganar siempre en cancha. Yo particularmente no he visto ningún acuerdo bajo la mesa, ni favoritismo. Yo solo me he concentrado en trabajar para el equipo, el que ha visto sabe que las chicas han ganado jugando, hay una gran calidad de jugadoras. De haber tenido una prueba irregular no hubiera seguido, tenlo por seguro.

El dejar el equipo a puertas de un torneo tan grande, generará de todas formas un desequilibrio para el plantel, incluso podría ser una desventaja...

Es por ello que yo empecé a insistir cada vez más respecto a los temas que te mencioné porque el tiempo e hacía cada vez más corto pero como profesional creo que no sería ético permanecer cuando tengo claro que no podré hacer un trabajo completo. Sé que hay técnicos que sí lo harían, que con tal de ir a un torneo internacional aceptan cosas que no deben aceptar pero no es mi caso. O tenga la capacidad para hacer un buen trabajo o no lo hago. Es mi línea como técnico y los que me conocen saben que mi trabajo es así.

