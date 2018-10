Copa Perú Femenina: Conoce la programación de la 2º fecha de la Etapa Departamental

La Copa Perú Femenina continúa en su Etapa Departamental y este domingo 21 de jugará la segunda jornada de esta competición con emocionantes duelos y la novedad del retiro del club Inter JC que integraba el Grupo A.

Los duelos

La fecha arranca a la 1.30 p.m. con el duelo entre Partizan y Sporting Cristal a jugarse en el estadio de la Liga Distrital de Villa el Salvador. Las 'celestes' vencieron en el primer partido 4-0 a Talemtus Callao, sumando 3 importantes puntos, mientras que Partizan en un duro encuentro fue derrotado 2-1 por La Cantera. Cristal está obligado a ganar si quiere continuar con su sueño de ubicarse primero del Grupo B, al igual que Partizan que de perder queda sin chances de obtener la punta.

Más tarde, a las 3.30 p.m. pero en el mismo recinto deportivo, Villa Libertad se medirá con Universitario de Deportes que en la primera fecha no jugó finalmente porque su rival Inter JC decidió no presentarse -ya anunció su retiro oficial- otorgándole 3 puntos y 3 goles a favor. Por su parte Villa Libertad fue goleado 4-0 frente al actual campeón, JC Sport Girls pero la polémica se encendió por un reclamo de falta de ambulancia con la que no contó el equipo local, JC, que por cierto, se quedó sin el DT Giovanni Sosa para el resto de la Copa Perú.

Para finalizar esta jornada La Cantera se enfrentará a Talemtus Callao a las 6.15 p.m. en el Circolo Sportivo Italiano y buscará sumar todos los goles posibles de conseguir un triunfo pues una mayor cantidad de anotaciones podría definir el primer lugar de su grupo. Talemtus buscará levantar cabeza luego de la goleada sufrida frente a la 'raza celeste' y no alejarse de su sueño de llegar a la final de este torneo.

Cabe mencionar que JC Sport Girls tenía programado jugar contra Inter JC pero ante el retiro de éste, se le dará 3 puntos y 3 goles a favor.

Programación

Partizán vs Sporting Cristal

Hora: 13:30

Estadio: Liga Distrital de Villa el Salvador

Villa Libertad vs Universitario

Hora: 15:30

Estadio: Liga Distrital de Villa el Salvador

Talemtus vs La Cantera

Hora: 18:15

Estadio: Circolo Sportivo Italiano - Pueblo Libre

Inter JC vs JC Sport Girls

Hora: Suspendido

Estadio: Suspendido

¿Cómo se juega esta Etapa?

Se formaron 2 grupos con los 8 equipos de la tercera fase de la Etapa Provincial:

Grupo A:

JC Sport Girls

Villa Libertad

Universitario de Deportes

Inter JC

Grupo B:

Sporting Cristal

Talemtus Callao

La Cantera

CD Partizán

Se jugarán 3 iniciales fechas donde se enfrentarán todos contra todos en sus respectivas series. Esto se realizará en 3 fines de semana 14 de octubre hasta el 28 y aquellos cuadros que se ubiquen primeros por su puntaje, deberán jugar un único play off el jueves 1 de noviembre para conocer al campeón 'Departamental'.

Luego, el domingo 4 de noviembre dicho ganador tendrá que disputar un play off más con el campeón de Lima Metropolitana que es JC Sport Girls y de esta forma, se sabrá quién representará a Lima en la Etapa Nacional que da la clasificación a Copa Libertadores 2019.