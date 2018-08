Arquera de Sporting Cristal pide más apoyo para la Copa Perú Femenina

Desde pequeña supo su amor y pasión por el fútbol, sin embargo la primera vez que tuvo una prueba no lo hizo en la posición que hoy tiene en Sporting Cristal. Fiorella Valverde es la arquera del cuadro rimense que debutó con pie derecho en la Copa Perú Femenina este domingo, tras ganarle por 2-1 a Talemtus.

"Inicié en el fútbol, digamos profesional, desde los 13 años aproximadamente (actualmente tengo 29 años). Mi hermano Ronny Valverde me ayudó a conseguir por intermedio de un amigo una prueba en el club Miraflores Santa Olga.A esa edad me probé como delantera, pero en esa época las chicas eran mayores y yo aún una pequeña, así es que me prepararon como arquera. Así pase por varios clubes hasta que me convocaron a la primera Sub 20 (2005), actualmente estoy en el club Sporting Cristal", comenta Fiorella.

Escribe: Adriana Barrantes

@Adbarrantesg

La popular 'Negrita' o Fio recuerda sus inicios en el deporte. "Mi pasión por el fútbol se lo debo a mis padres especialmente a mi papá que fue el que me apoyó siempre en que fuera futbolista, de ahí a mi mamá la convencí", comenta. La arquera de Sporting Cristal también apunta que practicó otros deportes, pero su gusto por el fútbol pudo más y poco a poco, a base de esfuerzo y apoyo familiar, pudo mejorar su técnico e integrar la selección peruana.

"Estar en selección peruana era mi sueño y lo he logrado, me hubiera gustado llegar a un mundial, pero me contento con otros objetivos que hay como la Copa América con la selección y Copa Libertadores con Sporting Cristal", señala Fiorella Valverde.

Mayor apoyo

Este fin de semana la Copa Perú Femenina arrancó, teniendo a 20 equipos jugándose la vida partido a partido, entre ellos Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Sin embargo, en nuestro país esta categoría aún no llega a explotar y Fiorella analiza la situación y qué se necesita para que el fútbol femenino pueda despegar.

"Hace falta un apoyo generalizado diría yo. Pues el tema principal es que a veces tienes que dejar de entrenar por trabajar y estudiar. Por ejemplo, a veces los clubes no se preparan bien y se ven reflejados en los campeonatos cuando un resultado es abultado. También hay muy buenas jugadoras pero como no las promueven en el extranjero, se pierden jugando solo en el local. Necesitamos exportar futbolistas y eso ayudará a subir el nivel y más a nivel de la selección peruana porque solo contamos con las chicas que ya viven en el extranjero", revela la arquera de Sporting Cristal.

Sin embargo, también comenta que el panorama del fútbol femenino está avanzando de a pocos. "Ahora siento que antes era difícil (practicar fútbol femenino), pero ahora no, tiene sus complicaciones pero creo que no como antes. Gracias a la difusión que se ha visto en el Mundial Femenino hace que vean que hay fútbol femenino en Perú y ojalá estemos pronto ahí con la selección peruana. Sé que la Copa Perú Femenina (y el próximo torneo descentralizado del 2019) ayudará y también se verá el lado económico pues tanto como los hombres cumplimos los mismos entrenamientos, misma inversión de tiempo, inclusive como te comenté antes muchas estudiamos y trabajamos para seguir con nuestras metas".

Foto: Gustavo Niño

Promesa de honor

El interés por el fútbol para Fiorella Valverde no quedó dentro de las canchas. Una promesa a su padre y su amor por el deporte abrieron nuevos caminos para ella, donde su principal objetivo es promover el fútbol femenino. "Estudié para entrenadora en la Federación, trabajo en el colegio Roosevelt y tengo mi escuela de fútbol que se llama deportivo 'Fivasa'. Perdí a mi papá hace 3 años y con él queríamos poner una escuela de fútbol por eso estudiaba. Antes de graduarme él fallece y al final en memoria de él es que la hice. Así es que cada paso que doy es por él y por mi mamá. Él siempre está pendiente de mí ahora" revela.

Enfocada en lograr sus próximas metas con Sporting Cristal y la selección peruana y difundir el fútbol femenino, Fiorella Valverde deja un mensaje a toda niña y joven que también tiene pasión por el deporte. "Si les gusta el fútbol luchen por lograr sus sueños y llegar a ser una deportista profesional, apunten a representar nuestro país y dejarlo en alto porque ese momento nos se borrará nunca", finalizó.

Ping Pong de preguntas:

Mejor gol atajado: Contra Marta de Brasil, cuando nos enfrentamos contra Santos FC.

Blooper: En Chiclayo creo, me dieron un pase y se me pasó por el tema del viento, fue una mala pasada.

Pensaste dejar el fútbol: Sí, por temas laborales y estudios, ya no alcanzaba el tiempo, fue lo más difícil. Afortunadamente no se dio.

Cantar el himno nacional: El mejor sentimiento, amor por mi país, amor por lo que hago y que todos escuchen nuestro himno.

Selección peruana: Un sueño cumplido que siempre estará presente.

Sporting Cristal: Agradecimiento, sentimiento y también sueño cumplido.

Una cábala: Mi cábala es besar los tres palos y saludos al cielo a mi padre.

LEE TAMBIÉN: