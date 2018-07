Comisión de Licencias de la FPF se pronuncia sobre el caso de la 'U'

El gerente de la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol, Mario Maggi explicó a EL BOCÓN varios puntos que abarcan el tan mencionado Régimen Especial Deportivo, el cual Universitario de Deportes se ha negado a aceptar, según el administrador temporal, Carlos Moreno. El integrante de este órgano indicó que los merengues están "en su derecho" de apelar esta resolución, resaltando que dicha decisión no es "algo personalizado" contra la 'U' y que todo el proceso demoraría aproximadamente 30 días.

Según lo indicado por Carlos Moreno, la 'U' apelaría la resolución del Régimen Especial Deportivo..

Nosotros respetamos todos los procesos, si ellos consideran que hay que apelar, no hay problema con eso.

Básicamente, ¿en qué consiste este plan?

Hay dos maneras de acogerte a este régimen. Uno es de forma voluntaria. En este modo se apoya al club, incluso la federación va a pagarle, como préstamo, pero va pagándole a expertos y poniéndole una consultora, pero para eso el club tendría aceptar que tiene problemas financieros.

La otra es mediante sanción, cuando consideramos que el club no va a poder resolver los problemas a corto plazo. Acá hay un mea culpa de todo el órgano de licencias. O sea, el régimen es bueno pero necesitamos crear algo para que los clubes que necesitan un largo plazo para poder viabilizar sus temas económicos puedan salir adelante, justo por eso se ha creado el régimen especial deportivo.

¿Es correcto que con esta medida se busca tomar el control financiero del club?

Nosotros no vamos a tomar bajo ningún punto de vista el control, lo que dice el régimen es que, primero, si la comisión considera que el club no va a poder resolver el problema, es porque tiene problemas financieros y no los están abordando correctamente, entonces, ahí entra un especialista, que encuentre a un experto financiero y a un experto comercial, para que hagan dos funciones principales. La primera es para que contraten, a una consultora financiera para que haga un análisis y que el club sepa de una vez por todas cuál es la deuda real, número por número y factura por factura.

Una vez que ya tengo eso, ya puedo hacer un plan de viabilidad o salvataje. Esas dos personas son las que tienen que hacer un plan y presentárselo al club, pero en ningún momento imponer. Lo que si se va a hacer es sugerir que se gaste un monto en mantenimiento, infraestructura, divisiones menores y así punto por punto. Lo que se dice en el reglamento o régimen especial es que el club (junta de acreedores) lo aprueba o no. Precisamente por eso se va a contratar a dos expertos".

¿Con este plan, al ejecutarse se termina toda la deuda del club?

La deuda que se pagaría en ese tiempo es la parte corriente, la parte concursal, nosotros lo respetamos y no nos metemos en esa parte, pero lo que sí queremos, es ayudar al club para que sepa cuál es la deuda concursal y deuda corriente. Consideramos que esto es un apoyo al club y al ser un equipo que está con problemas financieros, la FPF le va a dar un préstamo al club para que pueda subvencionar eso. Los expertos determinarán el tiempo en que se terminará de ejecutar el plan y también en los que se pagará ese préstamo. Pero, es algo que esto es una ayuda a los clubes.

El resultado que de la consultoría debe ser publicada en la página web del club y la federación porque el hincha quiere saber lo que pasa con su equipo. Lo que está buscando la FPF liderada por Edwin Oviedo es la transparencia.

"No hay persecución a la 'U'"

¿Por qué se elige la 'U' para que entre a este Régimen Especial Deportivo?

La 'U' es el primero que calza. Hay otros clubes que habrán sido amonestados el año pasado primero, otros que fueron multados. A UTC fue el primer club que no se le permitió el estadio.¿Por qué la 'U' primero en esto? Y, bueno y por qué a UTC se le cerró primero el estadio. El sistema de licencia vela por el fútbol peruano, no vela por uno u otro club, nosotros que el sistema se profesionalice. Algunos dicen que esto es personalizado y he visto resoluciones que le quitan puntos a Ayacucho FC, Academia Cantolao y 4 puntos a Sport Rosario. No veo persecución en el caso de la 'U'.

¿Cuánto demorará todo el proceso?

El club tiene 7 días para apelar, y luego el Tribunal de Concesión de Licencias tiene que analizar la información, tienen que ver si es necesario convocar al club o no, y de ahí emitir una resolución. El Tribunal tiene 15 días, estamos hablando con todo aproximadamente un mes, aunque todo depende de los plazos que se de. Incluso cuando la U apeló al TAS, nosotros somos respetuosos de los procesos, ellos son libres, si quieren ir a otra instancia nosotros como FPF respetamos todas las instancias, el objetivo de la comisión de licencias es la profesionalización de los clubes en todos sus ámbitos.